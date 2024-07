El Gobierno prevé lanzar a finales de verano la 'app' para verificar la edad y vetar el acceso de menores al porno

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, José Luis Escrivá, ha avanzado que prevé que a finales del verano esté lista la primera versión de 'Cartera Digital Beta', la aplicación móvil que incorporará un sistema de verificación de edad para que los menores no accedan a contenidos para adultos como la pornografía. Según ha señalado la directora general de Gobernanza Pública, Carmen Cabanillas, se tratará de una credencial "totalmente anónima" que garantizará "de forma fehaciente" que uno es mayor de edad. En esta credencial no va a figurar ningún dato personal, sino que cada usuario tendrá una letra, 'K', que le identificará como mayor de edad. En esta primera versión es la Secretaría General de Administración Digital la que está proveyendo esta credencial. Para garantizar que la persona es mayor de edad, lo que hace el organismo es leer directamente el DNI electrónico del usuario si éste lo presenta o consultar los registros administrativos que tiene a su disposición. Así, el usuario se descargará la 'app' y solicitará que emita la credencial de que es m ayor de edad. Una vez la tenga en su móvil, podrá entrar en una página de contenido para adultos. Finalmente, la web le ofrecerá un QR para que la persona presente la evidencia de que efectivamente tiene en el móvil nuestra credencial de mayoría de edad. En un primer momento los sujetos obligados a verificar la mayoría de edad serían las plataformas de intercambio de vídeos establecidas en España, pero Cabanillas ha recalcado que desde el ministerio son "mucho más ambiciosos". En este sentido, ha pedido la colaboración del resto del sector de la industria y ha recalcado la utilidad de este sistema para aplicaciones de mensajería y tiendas virtuales, entre otros. Tal y como ha explicado Cabanillas, esta es "una primera aproximación a la cartera digital española" y está enmarcado dentro del proyecto de Cartera Digital que se está desarrollando en la Unión Europea (UE). Para desarrollarla, en el seno de Transformación Digital ha trabajado desde marzo de 2024 en Transformación Digital un grupo con profesionales de varios ministerios e instituciones como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, entre otros. "Vamos a oír que esto no es suficiente y es verdad es decir hay que hacer más cosas, podemos oír que incluso puede haber formas de circunvalar esta solución. A pesar de eso, pensamos que es probablemente la medida más necesaria y más eficaz en este momento para empezar a abordar de una forma decisiva lo que es el acceso de los menores a contenidos inadecuados", ha reconocido Escrivá.

