El día 18 de la Eurocopa en 5 claves

Leipzig (Alemania), 1 jul (EFE).-

La selección dirigida por Didier Deschamps se clasificó para los cuartos de final pese a su mediocridad. Francia no carbura, partido tras partido no ofrece nada y si se mantiene en la Eurocopa es gracias a la inercia y a la suerte. En esta ocasión le sonrío frente a Bélgica, que cedió con un tanto en propia meta de Jan Vertonghen tras un disparo mordido de Kolo Muani. No es el primero, porque frente a Austria, Francia también ganó 0-1 con otro autogol de Maximilian Wober. La portería de los Países Bajos quedó intacta y sólo de penalti celebró un gol contra Polonia. En total, cero goles de jugada, uno de penalti y a cuartos con una imagen muy pobre.

Portugal se clasificó para los cuartos de final de la Eurocopa tras superar a Eslovenia en los penaltis después de un duelo que terminó sin goles y en el que Cristiano rozó la tragedia. El delantero del conjunto luso erró un penalti que detuvo Oblak en la primera parte de la prórroga y se marchó al descanso entre lágrimas y consolado por sus compañeros. El duelo se decidió desde los once metros y apareció Diogo Costa para detener tres penaltis a Eslovenia y aliviar a su compañero, que pasó de los lloros a las risas gracias al guardameta de su equipo. Ahora, Portugal, se enfrentará a Francia en los cuartos de final.

Después de marcar un gol heróico para Inglaterra, clasificada para octavos de final gracias a una chilena de Jude Bellingham, el jugador del Real Madrid fue captado por una cámara celebrando su gol llevándose aparentemente las manos a sus partes delante del banquillo rival. La UEFA, a través de un comunicado, avisó de que iba a analizar la acción del jugador británico. "Un inspector de Ética y Disciplina de la UEFA llevará a cabo una investigación disciplinaria sobre una posible violación de las reglas básicas de conducta decente por parte del jugador de la Federación Inglesa de Fútbol, Jude Bellingham, presuntamente ocurrida en el marco de este partido (Eslovaquia)". ¿Será sancionado Bellingham? Habrá que esperar.

La eliminatoria que disputarán España y Alemania en cuartos de la Eurocopa podría ser una final anticipada. El buen despliegue de ambas selecciones invita a disfrutar en un partidazo en pocos días y, mientras éste llega, los protagonistas ya lanzan sus mensajes. Joshua Kimmich, lateral indiscutible para Julian Nagelsmann, avisó a los hombres de Luis de la Fuente: "España no estará contenta de enfrentarse a nosotros", dijo en rueda de prensa. Seguramente, España piense lo mismo, que Alemania tampoco estará feliz por el emparejamiento de cuartos de final, complicadísimo para ambos lados.

Austria es una de las selecciones revelación de la Eurocopa, o por lo menos aspira a ello. Su entrenador, Ralf Rangnick, ha impregnado su filosofía de equipo comprometido, compacto y sin fisuras a unos jugadores que creen a muerte en su seleccionador. En octavos de final se enfrentará a Turquía y en la víspera del duelo se envalentonó con unas declaraciones en las que demostró creer muchísimo en sus jugadores: "Al principio del torneo dije que llegaríamos a la final o incluso que seríamos campeones. No creo que sea muy probable, pero tampoco creo que sea completamente imposible. Todavía lo creo", dijo en rueda de prensa. EFE

jjl/jl