Polonia pide a Occidente "más valentía" para evitar la "inestabilidad crónica" que traería la victoria rusa

El ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, ha defendido este sábado que Occidente debería "actuar con más valentía" para evitar una victoria de Rusia por la "inestabilidad crónica" que ello supondría para Europa y ha instado a aportar más recursos a Ucrania. "Si Rusia gana, la inestabilidad crónica se extenderá no solo por Europa sino también por todo el mundo, añadiendo más combustible a la coalición global de dictaduras que ya vemos", ha advertido Sikorski durante una intervención en la británica Fundación Ditchley, donde ha asegurado que es posible detener a Rusia. "A pesar de su loca propaganda, Rusia no es invencible. Ya ha perdido muchas guerras", ha argumentado. A este respecto, ha apostillado el funcionario polaco, "el Kremlin puede ser detenido e incluso derrotado; simplemente lo hemos olvidado". "Por ejemplo, podemos confiscar todos los activos estatales rusos por valor de 300.000 millones de euros. Putin ya los ha considerado pérdidas y no espera recuperarlos, pero tampoco cree que tengamos el valor de apoderarnos de ellos", ha propuesto. En esta línea, Sikorski ha sugerido que lo que Occidente necesita es "aprender a utilizar nuevamente el juego de la escalada" para "evitar un conflicto más amplio" con "el nuevo eje de Estados autocráticos (que) desafía nuestros valores, nuestra seguridad y nuestra forma de vida". El líder de la diplomacia polaca ha insistido en que "Ucrania tiene posibilidades de ganar" porque cuenta con el apoyo de sus aliados y "amigos" occidentales y ha subrayado que lo único que necesitan son "medios para lograrlo". "Debemos ganar para demostrar a nuestros ciudadanos que nuestro sistema político no sólo puede cuidar y proteger, sino también tener éxito (...). Juntos, como parte de una alianza internacional de democracias, lo lograremos", ha sentenciado el representante de Exteriores polaco.

Compartir nota: Guardar Nuevo