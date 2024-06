Los Republicanos no da instrucciones de voto para la segunda vuelta de las legislativas francesas

El partido Los Republicanos, heredero del sector conservador gaullista francés, ha publicado un comunicado en el que no da instrucciones de voto para la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas después de la victoria de la formación de extrema derecha Agrupación Nacional en la primera vuelta, celebrada este domingo. "La próxima semana es crucial. Invitamos solemnemente a todos aquellos que se niegan a ser los rehenes de una elección obligada a dar su voto a los candidatos de Los Republicanos presentes en la segunda vuelta. Donde no estamos presentes en la segunda vuelta, considerando que los electores son libres en su elección, no damos instrucciones nacionales y dejamos que los franceses se expresen en conciencia", ha publicado el partido en un comunicado. El partido derechista ha criticado además al presidente francés, el centrista Emmanuel Macron, que "no ha respondido de ninguna manera a los problemas de nuestro país y a las expectativas de los franceses en términos de seguridad, inmigración o poder adquisitivo". Macron "tiene la inmensa responsabilidad de haber fortalecido a aquellos contra quienes afirmó estar luchando. El macronismo está muerto", ha advertido. También han criticado "los excesos de una extrema izquierda dominada por La Francia Insumisa que quiere demoler nuestras instituciones, deconstruir nuestra civilización y que representa un peligro absoluto para nuestro país", aunque la Agrupación Nacional "tampoco es la solución para Francia porque su programa demagógico conducirá al caos y al empobrecimiento de nuestro país". El comunicado entronca con la división que ha partido a la formación después de que su líder, Éric Ciotti, propusiera un acuerdo con la Agrupación Nacional. El propio Ciotti ha resaltado tras conocerse los resultados electorales que "los franceses han expresado claramente su deseo de cambio y alternancia". "Podemos restaurar nuestro país y darle un futuro digno" tras la victoria de la Agrupación Nacional que "ha puesto fin a demasiados años de inacción. "Esta noche, la victoria está a la vista para llevar a Jordan Bardella a Matignon", sede del Gobierno, ha asegurado. Agrupación Nacional ha sido la formación más votada en la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas celebrada este domingo con un 33 por ciento de votos, por delante de la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular (NFP, 28,5 por ciento) y la centrista Juntos por la República (22 por ciento).

Compartir nota: Guardar Nuevo