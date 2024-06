Machado denuncia que han "arreciado" los ataques contra cargos electos de la oposición venezolana

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado ha denunciado que han "arreciado" los "ataques" contra cargos electos afines a la oposición al presidente Nicolás Maduro con vistas a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, especialmente en el estado de Táchira. "En Táchira hemos visto cómo han arreciado los ataques a distintas autoridades electas. El alcalde de Colón que fue secuestrado y más alcaldes que están siendo amenazados y perseguidos. Señales y pintas en los hogares de muchos dirigentes regionales. Han ido contra las estaciones de servicio para impedirles que suministren gasolina", ha afirmado Machado en la tarde del viernes desde el propio estado, fronterizo con Colombia. Igualmente se ha perseguido a la denominada Fuerza Motorizada, una organización de conductores de motocicletas que acompaña a Machado en varios estados, a los que les han bloqueado el suministro de combustible, según recoge el portal Efecto Cocuyo. "Han ido contra la fuerza motorizada. Han recogido la gasolina de ventas informales. Han abierto y roto la carretera para que no pudieran llegar los compañeros que iban de La Grita a la Fría", ha asegurado. También ha habido ataques contra los "comanditos", organizaciones civiles formadas por Machado para movilizar a personas el día de la votación, aunque no ha mencionado ningún caso concreto. El gobierno de Nicolás Maduro tiene "miedo" a la organización ciudadana en pro de una transición política, y por eso "solo le queda la violencia", ha resaltado Machado. "Al régimen solo le queda la violencia porque sabe que es pasado y ya los derrotamos", ha insistido. Machado ha criticado también el "psicoterror" y las "amenazas" contra dirigentes de la oposición amparados en la Embajada de Argentina, a quienes el Gobierno acusó de preparar acciones de violencia en los centros de votación. "Si hay tanta preocupación porque haya personas de nuestro equipo en la Embajada de Argentina, es por obra del régimen, de ellos mismos, porque están persiguiendo a gente buena", ha advertido. El partido de Machado, Vente Venezuela, ha denunciado además que el 27 de junio el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) cerró durante 20 días el hotel San Felipe de El Vigía, en el estado Mérida, después de que se alojaran allí Machado y parte de su equipo. "Han detenido y perseguido a varias personas, retenido sus equipos, cerrado establecimientos (Hoteles y restaurantes) y han amenazado de muerte a muchos otros", ha asegurado Vente Venezuela. Machado visitó Mérida el jueves para realizar varios eventos públicos en distintas localidades con el fin de promover la candidatura del opositor Edmundo González Urrutia, sustituto de Machado en la carrera presidencial. "Exigimos el cese de la persecución y el ataque a la sociedad civil. No podrán doblegar a una ciudadanía que está decidida a votar y decidir el 28 de julio", ha publicado el grupo de Derechos Humanos del partido de Machado. Edmundo González Urrutia ha terminado siendo el candidato oficial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) tras la imposibilidad de inscribir a la vencedora de las primarias de 2023, María Corina Machado, y a su téorica sustituta, Corina Yoris. El próximo 28 de julio, se enfrentará al presidente, Nicolás Maduro, que repite como candidato del chavismo. Además de la inhabilitación de Machado, la oposición ha denunciado la detención de cerca de 40 militantes en lo que va de año y coincidiendo con la campaña electoral, por lo que han criticado un "régimen criminalizado" que se posiciona en contra "de la ruta electoral", ya que "ninguno ha cometido delito alguno".

