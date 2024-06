Los primeros resultados apuntan a una segunda vuelta de las presidenciales en Irán

Los primeros resultados electorales que han comenzado a divulgar los medios oficiales iraníes apuntan que el conservador Said Jalili y el reformista Masud Pezeshkian volverán a verse las caras el próximo 5 de julio en la segunda vuelta de los comicios presidenciales anticipados que celebra la república islámica. El recuento de la radiotelevisión estatal iraní IRIB, con 19 millones de votos escrutados (el 31 por ciento), concede al exministro de Salud Pezeshkian 8,3 millones de votos por 7,1 de Jalili, antiguo jefe negociador nuclear. En tercer lugar se encuentra el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Bagher Ghalibaf, con 2,6 millones de papeletas y en cuarta y última posición aparece el clérigo Mostafá Pourmohammadi, que no llega a los 160.000 votos, de momento. Dado que todo parece indicar que no habrá vencedor con una mayoría absoluta de las papeletas, será necesaria la celebración de una segunda vuelta entre los dos primeros más votados, en lo que sería un caso bastante excepcional dado que, hasta la fecha, todas las elecciones memnos las de 2005 han acabado en primera ronda. Expertos de la cadena Al Yazira atribuyen esta situación al hecho de que los dos principales candidatos conservadores, Jalili y Ghalibaf, viejos rivales políticos, se negaron ayer a abandonar la carrera en beneficio del otro. Lo mismo ocurrió durante las elecciones presidenciales de 2013, cuando ninguno de los dos aceptó retirarse, allanando el camino para la victoria del candidato opositor, el reformista Hasan Rohani.

