Zelenski reivindica la integración europea como una cuestión "ideológica" en tiempos de guerra

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este viernes el camino hacia la adhesión a la Unión Europea como una cuestión "ideológica" más allá de lo puramente "político y geográfico" y ha recalcado que el país atraviesa un proceso "desafiante" a medida que hace frente a la invasión rusa. "Estamos en el camino hacia Europa. En el amplio sentido de la palabra. Toda Ucrania se enfrenta a este proceso desafiante. A pesar de que hemos cosechado avances, aún queda mucho por hacer. No podemos detenernos o equivocarnos. Tenemos que llegar al destino", ha aseverado durante un discurso con motivo del día de la Constitución ucraniana. Zelenski, que ha calificado de "históricas" las negociaciones sobre el acceso de Ucrania a la UE, ha indicado que el proceso ha necesitado de "varias generaciones que han luchado para forjar una Ucrania independiente y europea" y ha recordado la importancia de la Carta Magna y la necesidad de protegerla. "Millones de ucranianos han demostrado su compromiso. Son héroes en la línea de frente que han trabajado sin descanso para reforzar el Estado. Ucranianos que han cambiado sus vidas y profesiones, pero no su compromiso con la libertad, con Ucrania y con Europa", ha aseverado el presidente ucraniano, según recoge un comunicado de la Presidencia. En este sentido, ha alertado de que el presidente ruso, Vladimir Putin, "no solo golpea el territorio ucraniano sino también el derecho a la vida, al desarrollo, a la prosperidad y a la libre elección". "Se trata de los derechos de todas las personas, tal y como garantiza la Constitución ucraniana", ha puntualizado. "El derecho de toda nuestra nación es el derecho a la paz. Pro eso, cada día de resistencia es una lucha no solo en nuestro territorio soberano sino, sobre tyodo, por los Derechos Humanos, los principios por los que vivíamos antes de la guerra y por lo que viviremos tras lograr la victoria", ha afirmado.

