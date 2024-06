YouTube Premium incorpora el modo imagen en imagen para Shorts y lanza la función 'Jump ahead' en Android

YouTube ha anunciado novedades en la experiencia de visualización disponibles para los suscriptores de la versión Premium, entre las que se encuentra la función de imagen en imagen para YouTube Shorts y la opción conocida como 'Jump ahead' (salto adelante) para terminales Android. El modo imagen en imagen permite seguir visualizando vídeos mientras se navega por otras aplicaciones. Siempre que esté activado, se puede reducir el tamaño del vídeo y arrastrarlo por diferentes partes de la pantalla. Para que no aminore su tamaño y se visualice de esta manera durante la navegación, en cambio, se debe pausar o detener la reproducción de un vídeo de YouTube antes de salir de la aplicación, tal y como explica Google en su web. La plataforma ha introducido esta característica en YouTube Premium también para tener una experiencia ininterrumpida en la visualización de vídeos de YouTube Shorts, aquellos que presentan un formato vertical y tienen una duración de no más de 60 segundos. La compañía ha comentado que los suscriptores de la versión premium ahora pueden "realizar múltiples tareas" mientras ven estos contenidos en la aplicación móvil para dispositivos Android, según un comunicado. También ha comentado que la opción 'Jump ahead' -que comenzó a probar hace unos meses-, impulsada por una combinación de Inteligencia Artificial (IA) y datos de la audiencia, también está disponible para este sistema operativo, aunque por el momento solo en Estados Unidos. Los usuarios de la aplicación de YouTube Premium en dispositivos iOS, en cambio, deberán esperar unas semanas para poder utilizar esta funcionalidad, aunque Google no ha concretado en qué fecha estará disponible. Por otra parte, ha recordado que los suscriptores de la versión de pago de YouTube pueden probar "lo último en diseños, IA de asistencia y las funcionalidades más recientes" de YouTube Shorts, como la descarga inteligente de estos vídeos, mediante el acceso anticipado. Así, ha comentado que la experiencia de IAS conversacional, disponible en dispositivos Android en Estados Unidos, puede responder preguntas y sugerir contenido relacionado sin interrumpir la experiencia de reproducción.

