El despliegue de seguridad de Luis Miguel y Paloma Cuevas a su llegada a Córdoba para no ser captados por las cámaras

Llegó el día que los fans españoles de Luis Miguel esperaban ansiosos desde hace meses. ¡Arranca la gira del 'rey sol' por nuestro país! La primera parada de su tour, que incluye ciudades como Madrid, Sevilla, Marbella, Pamplona, Murcia, Barcelona, Valencia o Roquetas de Mar, es Córdoba, la tierra natal de su pareja, Paloma Cuevas. Un guiño muy especial para la diseñadora, que como no podía ser de otra manera estará presente esta noche en la plaza de toros Los Califas para ver el concierto del mexicano en su regreso a España 6 años después de su última actuación. La última semana no ha sido fácil para la ex de Enrique Ponce. Hace unos días sus padres eran ingresados en un hospital de la capital por diferentes afecciones. Victoriano Valencia, de 93 años, aquejado de una neumonía, y su mujer, Paloma Díaz, por Coronavirus. Afortunadamente, y tras dar nuevas muestras de su fortaleza, ambos recibían el alta en la tarde del pasado lunes y regresaban a su domicilio para continuar con su recuperación. Pendiente en todo momento de sus progenitores, Paloma, que apenas se ha separado de ellos en los últimos días. Con la situación controlada, y sus padres completamente repuestos, la socialité y Luis Miguel ponían rumbo este jueves a Córdoba en el avión privado del artista, para ultimar los detalles del arranque de su gira 24 horas antes del gran momento. Lejos de protagonizar una bonita y cariñosa imagen de ambos juntos, la pareja, que acaba de cumplir dos años de discreta relación, evitaba a toda costa a las cámaras a su llegada al aeropuerto de la ciudad andaluza. Rodeados de un gran despliegue de seguridad y de varios coches y furgonetas negros con los cristales tintados, Luis Miguel y Paloma conseguían esquivar a la prensa y bajar del avión sin ser vistos, dejándonos con las ganas una vez más de verlos disfrutando por fin de su felicidad.

