Cavendish:"El posible récord es una gran historia que contar"

Florencia (Italia), 28 jun (EFE).- El británico Mark Cavendish (Astana) tiene una cita con la historia en su decimoquinto Tour de Francia, nada menos que lograr su victoria de etapa 35, lo que le convertiría en el hombre que más ha levantado los brazos en la gran historia de la "Grande Boucle", por delante del mítico Eddy Merckx.

El "Expreso de Man",a sus 39 años, tiene un gran aliciente por delante, y 8 oportunidades de teóricas llegadas al esprint. De momento, en Florencia, se siente tranquilo.

"No tengo nada que perder .No voy a jugar a la ruleta rusa si no gano la etapa 35. Sé que es una gran historia que contar, pero es así de simple", dijo en rueda de prensa en la capital toscana.

Ante todo, el líder del Astana, se muestra ambicioso, porque no solo habla de ganar 35 etapas, sino de llegar a una cifra superior.

"He ganado 34 etapas del Tour de Francia, un récord compartido con el gran Eddy Merckx. Sólo estoy tratando de ganar más, ya sea una, dos o diez más, No importa, tenemos un trabajo que hacer, que es intentar ganar ", dijo el ciclista de Douglas.

El hecho de empatar con Merckx y tener la opción de superarlo ya es un título para "Cav", y resta presión al indicar que afrontará este Tour como una carrera más.

"Vamos a tomar el Tour día a día y abordarlo como cualquier otra carrera ciclista. No estaría aquí si no pensara que es posible el récord. Siendo realista, hay cinco o seis posibilidades de victoria para los velocistas", explicó.

Precisó Cavendish que si “antes de empezar mi carrera alguien me hubiera dicho que podía pasar a los libros de historia y que mi nombre significaba algo, hubiera sido muy feliz", concluyó.