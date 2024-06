Laura Sánchez reaparece de lo más sonriente tras conocer su relación con Manuel Escribano

A punto de cumplirse un mes desde que se confirmase la separación de Laura Sánchez y David Ascanio tras quince años de amor y casi seis de matrimonio, la actriz volvía a ser noticia esta semana al conocer que vuelve a estar de nuevo ilusionada en el amor junto a Manuel Escribano. Laura ha reaparecido este jueves en 'TardeAR' y le ha confesado a Ana Rosa Quintana estar muy feliz. Eso sí, ha evitado dar más detalles de este incipiente amor... pero no ha podido ocultar su felicidad horas más tarde en la fiesta por el fin de temporada que ha organizado Ana Rosa en su casa. Este miércoles, la revista '¡Hola!' revelaba que la modelo y el torero coincidió por primera vez hace relativamente poco y, aunque no se esconden y disfrutan de su felicidad sin ocultarse porque ambos están solteros y sin compromiso, todavía se están conociendo y es muy pronto para hablar de relación. Tras saber esto, Laura ha acudido a la casa de la periodista para celebrar el fin de la temporada de 'TardeAR', programa en el que colabora, y aunque ha intentado esquivar las preguntas de los reporteros no ha podido ocultar su felicidad. Sin parar de reír, Laura evitaba desvelar los detalles de su nueva relación con el torero: "Oye, vamos a celebrar el éxito de la temporada", pero al preguntarle si está feliz junto a él, ha dicho "mira", señalando su sonrisa. Finalmente, antes de entrar en la casa de la presentadora de televisión, Laura ha asegurado que se encuentra "muy bien" tras hacerse pública su nueva relación.

