La ONU asegura que la actividad de "criminales" en el paso de Kerem Shalom impide la entrada de ayuda a Gaza

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, ha asegurado este miércoles que la actividad de bandas "criminales" en la carretera que conecta el paso de Kerem Shalom con la Franja de Gaza hace que los equipos humanitarios de Naciones Unidas no puedan usarla para repartir ayuda a la población civil. "La inseguridad y las hostilidades activas en el sur siguen siendo un gran impedimento para las operaciones humanitarias. (...) Una de las principales y continuas limitaciones es que la recogida de suministros en el paso fronterizo de Kerem Shalom sigue siendo un gran obstáculo. Para ello, las organizaciones humanitarias se han enfrentado a la actividad delictiva a lo largo de la única carretera que se han visto obligadas a utilizar, en medio de las operaciones militares israelíes en las inmediaciones", ha expresado Dujarric. Asimismo, ha criticado a las autoridades de Israel por restringir el uso de carreteras alternativas, dejando como única opción la previamente mencionada, según ha indicado en una rueda de prensa. En ese sentido, ha querido diferencia entre la "gente desesperada" que en otras ocasiones ha intentado llegar a los suministros de los camiones de los grupos de "hombres armados" que toman estos materiales "a punta de pistola". Dujarric también ha recordado que los ataques israelíes como el realizado contra Al Mawasi, que sirve de refugio para miles de desplazados palestinos, también son un impedimento para esta actividad humanitaria. La Casa Blanca, por su parte, ha asegurado que el poco flujo de ayuda humanitaria a través del paso "no es culpa de los israelíes", haciéndose eco de igual forma de las bandas de delincuentes que "saquean" los camiones. "Hay muchas razones por las que la ayuda y la asistencia están siendo retenidas. Una de las principales razones en este momento son las bandas criminales que operan particularmente en Kerem Shalom. Eso no es culpa de los israelíes. Y por lo que sabemos, estas bandas no tienen ninguna conexión específica con Hamás", ha expresado el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ante los medios de comunicación. Sin embargo, ha expresado que no pretende "sacar a Hamás del atolladero" porque, aunque no tienen conexión con ellos, culpa al grupo islamista de permitir "que algunas de estas actividades continúen". Tras ello, ha asegurado que están trabajando tanto con la ONU como con Israel para "conseguir equipos de protección personal, comunicaciones y radiocomunicaciones" para que los camioneros "se sientan un poco más seguros". Respecto a esta cuestión ha hablado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, con el ministro de Defensa de Israel durante una reunión en Washington. Asimismo, han conversado sobre la necesidad de establecer un alto el fuego, sobre la liberación de los rehenes y sobre una desescalada en la frontera norte con Líbano, donde el Ejército de Israel mantiene combates con el partido-milicia chií Hezbolá.

