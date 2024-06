Hallados dos cadáveres en los vagones del tren descarrilado en el noroeste de Rusia

Los servicios de búsqueda y rescate han localizado este jueves los cadáveres de dos pasajeros entre los vagones de un tren de pasajeros que descarriló el miércoles en los alrededores de la ciudad rusa de Komi, en el noroeste del país, suceso que se saldó además con cerca de 70 heridos. Ferrocarriles de Rusia ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "los cuerpos de dos personas han sido hallados en el lugar del descarrilamiento" y ha trasladado sus "profundas condolencias" a los familiares y seres queridos de las víctimas. Asimismo, ha recalcado que "hasta el momento no ha sido posible determinar el pasadero de otro pasajero" y ha manifestado que "la búsqueda está en marcha", por lo que no se descarta que el balance de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas. "Los familiares de las víctimas mortales recibirán 2.250.000 rublos (cerca de 24.320 euros) por parte del seguro. Además, se ha decidido pagar otros dos millones de rublos (unos 21.620 euros) por parte de la compañía", ha dicho Ferrocarriles de Rusia, que ha manifestado además que los heridos hospitalizados recibirán un millón de rublos (alrededor de 10.810 euros), mientras que los heridos que no requirieron ingreso recibirán 500.000 rublos (aproximadamente 5.405 euros). Por último, ha hecho hincapié en que ya ha abierto una investigación "para determinar todos los detalles de este trágico incidente", que tuvo lugar en torno a las 18.10 horas (hora local) del miércoles, cuando descarrilaron nueve vagones de un tren que cubría la ruta entre Vorkuta y Novorosíisk. En el tren viajaban cerca de 200 pasajeros y 20 trabajadores de la empresa ferroviaria.

