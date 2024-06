Google prepara voces para personalizar Gemini

Google está trabajando en habilitar distintas voces para que los usuarios puedan elegir una y personalizar el 'chatbot' Gemini, como ya pueden hacer con el Asistente. El Asistente permite personalizar la voz con la que sonará -femenina, masculina, tranquila o cálida. Por ejemplo, en Español de España hay disponibles las voces Rojo y Naranja, mientras que en español de Estados Unidos se amplían con Ámbar, Verde y y Azul. Google pretende replicar estas opciones en su 'chatbot' Gemini, que esconde en el apartado de Ajustes la nueva opción 'Gemini Voice' (Voz Gemini), para elegir cómo sonará, según ha compartido el analista de aplicaciones AssembleDebug. Esta opción, por el momento, no está activa, ya que lleva a una página en blanco. A mediados de mes, el portal especializado Android Authority descubrió en la beta de la 'app' de Google para Android (v15.24.28.29) una opción de selección de voz en su código. Esta novedad, insta a elegir la voz para las respuestas rápidas de la Búsqueda, e introduce dos nuevas: Ruby, más cálida, y River, más tranquila. Estas opciones son distintas de las voces que permiten personalizar el Asistente, pero no muestran ninguna indicación de que se trate de Gemini. Y aunque visibles en la beta, no generan ningún tipo de respuesta.

