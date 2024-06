(Crónica) Venezuela complica a México y Ecuador hunde a Jamaica en la Copa América

La selección de Venezuela se impuso este miércoles (1-0) con un gol de penalti de Salomón Rondón a México, que se complica su pase a cuartos de final de la Copa América 2024, que se está disputando en Estados Unidos, en una segunda jornada de la fase de grupos en la que Ecuador logró sus primeros tres puntos (3-1) para terminar de hundir las opciones de una Jamaica combativa, pero todavía sin premio. La ‘Vinotinto’ logró el billete a cuartos de final con el segundo triunfo en estas dos primeras fechas de la primera fase de la Copa América. En el SoFi Stadium, México volvió a demostrar carácter y entrega, pero de momento el fútbol no le alcanza para canalizar toda esa intención, y no le bastó para convertir ante Venezuela, ya con el liderato en el bolsillo. El encuentro comenzó con dominio de los mexicanos, aunque sin capacidad para rematar la faena, por fallos de sus delanteros o por acierto de un Rafael Romo que neutralizó un buen disparo de Santi Giménez. El 'Tri', además, perdió por lesión a otro baluarte en su defensa, César Montes, sumando más argumentos a su decaimiento tras el descanso. La falta de ideas y poca clarividencia se acentuó, ante una Venezuela cómoda al contragolpe. Y fue así como llegó el único tanto del partido. El lateral venezolano Jon Aramburu, de la Real Sociedad, se adentró en el área y sufrió un innecesario penalti por parte de Quiñones. El veterano Salomón Rondón no erró ante el meta mexicano y colocó el definitivo 1-0 que les mete en los cruces y condena a México, que gozó incluso de un penalti en el minuto 87 que falló Pineda y que se jugará su presencia en los cuartos ante una Ecuador al alza. Y es que los de Félix Sánchez celebraron este miércoles sus primeros puntos en este Grupo B, a costa de una Jamaica que peleó sin botín, para seguir con un cero en su casillero. La 'Tricolor' superó con más apuros de los que deja ver ese 3-1, ya que no consiguió finiquitar el encuentro hasta el descuento con un tanto a la contra del veloz Minda. Los ecuatorianos vieron como un gol en propia meta de Palmer en el primer cuarto de hora empezaba a dilucidar el triunfo, colocándose 2-0 justo antes del descanso, con una diana obra de Paez. La excesiva tranquilidad dio el timón del partido a Jamaica tras el paso por vestuarios, consiguiendo reducir distancias apenas un minuto transcurrido de la segunda mitad, gracias al tanto de Gray. Esto dio alas a una necesitada selección jamaicana que lo intentó de todas las formas posibles, sin éxito. Ahora, los ecuatorianos marchan segundos con tres puntos, y el empate les valdría para avanzar a los cuartos de final, ante unos mexicanos que necesitan proponer más fútbol si quieren seguir con vida en esta Copa América, y no abandonar el torneo a las primeras de cambio.

