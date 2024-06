Nicolás Giacobone publica la novela 'Los impotentes': "Nos define más lo que nos falta"

El escritor argentino Nicolás Giacobone, colaborador habitual del director Alejandro González Iñárritu, acaba de publicar en España la novela 'Los impotentes' (Seix Barral), un thriller en el mundo literario y que aborda la cultura de la cancelación, y ha asegurado: "Nos define más lo que nos falta que lo que tenemos para mostrar". En un encuentro con medios en Barcelona, ha afirmado que ha escogido el entorno literario porque la mayoría de escritores escriben sobre lo que tienen más cerca y más conocen, y que en todos sus libros "son sobre escritores o tocan ese tema de alguna forma". En 'Los impotentes', Pan, hijo adoptivo de la renombrada escritora Emilia Mayer, abandona el hogar materno y cuenta que en realidad fue comprado y se convirtió en la víctima de una relación enfermiza con la que decía ser su madre, quien decide escribir una última novela. Giacobone (Buenos Aires, 1975) ha asegurado que de los cuatro personajes principales de la novela las mujeres son roles mucho "más complejos" con una impotencia de no saber encajar en la sociedad actual, tanto en el caso de la escritora como de la editora, mientras que la impotencia de los dos personajes masculinos es más simple: uno es físicamente impotente y Pan no tiene motor para vivir. Ha afirmado que la cultura de la cancelación aparece en el libro como "disparador" tras revelarse la complejidad de la relación entre personajes, que en el caso de Emilia y Pan surge de la necesidad de compañía y no sensual, según el escritor. Giacobone ha afirmado que el punto de partida de la relación no es perverso, pero se llega a la perversión, y ha asegurado: "Los seres humanos en parte somos perversos", ha asegurado. El escritor, que ganó el Oscar al mejor guión original por 'Birdman', ha diferenciado escribir literatura que para el cine, pero ha asegurado que la escritura de guiones le ha enseñado "a desarrollar mejor las historias". El editor Jesús Rocamora ha asegurado que en 'Los impotentes' conviven muchos géneros y ha considerado que uno de los temas que aborda es si se puede separar autor y obra.

