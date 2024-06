Podemos registrará una iniciativa en el Congreso para garantizar la remuneración del permiso parental de ocho semanas

El diputado Javier Sánchez Serna, de Podemos, ha anunciado este martes que la formación morada registrará una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para garantizar la remuneración del permiso parental de ocho semanas por hijo. "Como saben era una medida que iba originalmente en la Ley de Familias, luego decayó la legislatura, se metió en un Real Decreto para garantizar ese derecho al cuidado de todos los padres y madres. Sin embargo, pues ese Real Decreto se está cumpliendo a medias", ha asegurado Sánchez. Al respecto, Sánchez ha indicado que, actualmente, no se está remunerando este permiso y que ello supone "una clara discriminación entre las familias que se lo pueden remunerar y las familias que económicamente no pueden disponer de él". También ha hecho alusión a la Directiva europea relativa a la conciliación laboral y familiar, que establece que estos nuevos permisos deben ser remunerados y, de no hacerlo, España, el próximo 2 de agosto, estaría incumpliendo la directiva y, además, podría ser multada. "La verdad es que ahora mismo no hay una propuesta clara por parte del Gobierno para ver cómo va a cumplir ese derecho. Parece que la posición ahora mismo, tal y como está manejando el Gobierno de Sánchez, es solamente remunerar cuatro de las ocho semanas", ha recalcado. En este sentido, Sánchez ha dicho que, con esta iniciativa, lo que van a exigir es "que se cumpla el compromiso original al que se llegó en la negociación de la Ley de Familias del ministerio de Ione Belarra de remunerar esas ocho semanas". Asimismo, ha dicho que el objetivo es que el nuevo derecho pueda ser disfrutado por todas las familias. "Parece simplemente una cuestión de justicia y de igualdad", ha subrayado.

