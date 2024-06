Para Le Pen, Macron tendría que dimitir si hay bloqueo político tras las legislativas

París, 25 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, tendría que dimitir si tras las elecciones legislativas previstas para el 30 de junio y el 7 de julio hubiera un bloqueo político porque ninguno de los grupos tuviera una mayoría suficiente para gobernar, opinó este martes la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen.

"La Constitución no permite otra posibilidad más que la dimisión", afirmó este martes Le Pen en una entrevista a la emisora RTL.

Si ninguno de los bloques políticos logra una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y se produce un bloqueo, no tendría sentido una remodelación del Ejecutivo, puesto que eso no desatascaría la situación, y el jefe del Estado no puede disolver de nuevo la cámara de diputados hasta un año después, es decir, hasta junio del año próximo, subrayó.

Le Pen, que ha perdido las dos últimas elecciones presidenciales frente a Macron, al que se enfrentó en las segundas vueltas en 2017 y 2022, es de nuevo pretendiente a ese puesto en unos comicios que, si no se adelantan, deberían celebrarse en la primavera de 2027.

De hecho, el jefe del Estado ha insistido en los últimos días en que tiene intención de agotar su mandato, pese a sus continuas intervenciones en la campaña de las legislativas para justificar su decisión de adelantar las elecciones legislativas tras el varapalo que recibió en las europeas.

También para pedir a los franceses que no den su voto ni a la extrema derecha ni a la coalición de izquierdas del nuevo Frente Popular, con el argumento de que la una y la otra entrañan un riesgo de "guerra civil".

Una línea que ha reiterado su primer ministro, Gabriel Attal, que está al frente del bloque macronista en la campaña de las legislativas y en una entrevista al diario Le Figaro publicada este martes ha avisado de que "el país se juega la piel" en los comicios.

"Quiero convencer de que la victoria de RN (la Agrupación Nacional de Le Pen) o de la Nupes (el antiguo nombre de la coalición de izquierdas) amenazaría nuestra economía, los ahorros y la seguridad de los franceses", subrayó. EFE

ac/ar