Los independentistas de Nueva Caledonia condicionan el fin de los disturbios al regreso de líderes detenidos

El grupo independentista canaco Célula de Coordinación de Acciones sobre el Terreno (CCAT) de Nueva Caledonia, una organización a la que las autoridades francesas acusan de impulsar los disturbios registrados durante los últimos meses, ha asegurado este martes que no dejarán las protestas hasta que los siete líderes detenidos y trasladados a la Francia continental vuelvan al territorio. Varios altos cargos del grupo han indicado que es urgente que se produzca la "rápida repatriación de todos ellos", pero especialmente del líder independentista de la organización, Christian Téin, tal y como han reivindicado durante una rueda de prensa, según informaciones del diario 'Les Nouvelles Calédoniennes'. "Ese es el requisito para volver a la calma", ha explicado el grupo, que cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones, entre ellas sindicatos. El secretario general de la CCAT, Dominique Fochi, ha puntualizado que el pueblo canaco lleva viviendo "171 años de colonización y relaciones caóticas, incluidas revoluciones". "Hoy, nuestros compañeros están en París, como muchos líderes en revoluciones pasadas. La historia se repite", ha aseverado en relación a los siete miembros del CCAT trasladados a París, la capital gala. No obstante, ha instado a la población a actuar con "moderación" y ha hecho hincapié en que nunca han hecho un llamamiento a perpetrar ataques incendiarios: "No somos terroristas". Los disturbios han vuelto a resurgir en Nueva Caledonia tras seis semanas de movilizaciones contra la concesión del voto a ciudadanos franceses en las elecciones locales. De momento, son casi una decena los muertos en el marco de la ola de enfrentamientos desde el pasado 13 de mayo. El conflicto estalló entonces tras el debate en el Parlamento francés sobre una reforma electoral que concede el voto a aquellos ciudadanos franceses en Nueva Caledonia que lleven al menos diez años viviendo en el territorio. Dicha medida, aprobada por el Parlamento francés, ha tenido que ser paralizada por el momento por el presidente, Emmanuel Macron, debido al recrudecimiento de la crisis. Los canacos, y en especial la alianza independentista del Frente de Liberación Nacional Canaco y Socialista (FLNKS), han denunciado la propuesta como un varapalo a sus aspiraciones en un momento especialmente crítico de las relaciones con Francia, después de que la alianza boicoteara el último referéndum de independencia de 2021, que se saldó con victoria de los unionistas.

