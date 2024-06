Adara Molinero, Olga Moreno y Jorge Pérez. Las nominaciones empiezan fuertes en 'Supervivientes All Stars'

Tres días después de comenzar la aventura, los concursantes de 'Supervivientes All Stars' han tenido que enfrentarse este domingo a sus primeras nominaciones. Unas votaciones en las que Adara, que comenzaba la noche anunciando su decisión de quedarse en el reality tras el ataque de pánico que le impidió el pasado jueves saltar del helicóptero, ha sido duramente castigada por sus compañeros, y en las que ha quedado claro que Sofía Suescun y Olga Moreno ni siquiera piensan darse una oportunidad ni disimular su enemistad. Primero tocaba disputar la primera prueba de líder, de la que salía ganador Abraham García, determinante en las votaciones; y es que el vencedor de 'Supervivientes 2014' no solamente es inmune y ha nominado directamente a uno de los 'all stars', sino que también ha inclinado la balanza y ha puesto en la palestra a otro, decidiendo a dos de los 3 nominados que se enfrentarán este jueves a la primera expulsión de la edición.. Su ausencia durante los primeros tres días de aventura -en los que ha estado aislada meditando si quería continuar en Honduras, o volverse a España y defraudar a sus seguidores- ha sido el motivo por el que gran parte de sus compañeros le han dado su voto: Logan Sampedro, Lola, Jorge Pérez, Alejandro Nieto y Marta Peñate. Un 'castigo' que no ha sentado especialmente bien a Adara, que muy seria se ha lamentado de que "han aprovechado el momento débil de una persona y la justificación que llega días tarde, en vez de agarrarse a un problema de la convivencia". Pero no todos han nominado a la ganadora de 'GH VIP 7', ya que Bosco, reconociendo que Adara es su "debilidad" -puesto que mantuvieron una relación tras 'Supervivientes 2023'- ha dado sus puntos a Lola. Sofía Suescun y Olga Moreno se han nominado mutuamente -parece que la amistad de la novia de Kiko Jiménez con Rocío Carrasco es un muro imposible de derribar entre ellas, distantes durante estos primeros días de aventura-, y Adara ha nominado a Marta Peñate, con la que ha protagonizado un fuerte enfrentamiento nada más reincorporarse al concurso. Es decir, que además de Adara había un empate a 1 voto entre Sofía, Olga, Marta y Lola. Y Abraham como líder ha tenido que desempatar y ha decidido exponer a la exmujer de Antonio David Flores a la decisión de la audiencia porque no tenía "más remedio" a pesar de que ha asegurado que le tiene "mucho cariño". Y a continuación tenía que nominar a uno de sus compañeros de manera directa y el elegido ha sido Jorge Pérez. "Es un tío excepcional, pero él también estaba mal esta mañana llorando y está mal del brazo" ha justificado. Y tras el 'jaque mate' de Abraham los primeros nominados del 'All Stars' son Adara, Olga y Jorge. Una nominación complicada con 3 de los concursantes muy fuertes que cuentan con un gran apoyo del público. ¿Quién se convertirá en el primer expulsado? ¡El jueves lo descubriremos!

