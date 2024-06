Shein registra de forma confidencial su oferta pública para cotizar en la Bolsa de Londres

Shein, el gigante chino de la 'fast fashion', aunque con sede en Singapur, habría solicitado de forma confidencial su potencial salto al parqué de la Bolsa de Londres en lo que podría ser el mayor debut en el mercado de la City en más de una década. Según indicó a la cadena estadounidense CNBC una persona conocedora de la situación, esta presentación en Londres no significa que finalmente se materialice una oferta pública inicial allí, en lo que supondría una importante victoria de la Bolsa de Londres frente a la competencia de Wall Street a la hora de atraer a empresas buscando cotizar. De hecho, la plataforma asiática solicitó de manera confidencial realizar una oferta pública inicial en Estados Unidos el pasado mes de noviembre, pero las trabas puestas por las autoridades estadounidenses habrían impulsado a la multinacional a mirar hacia Londres. A principios de junio, la prensa británica apuntaba que Shein buscaría una valoración de más de 50.000 millones de libras (unos 59.100 millones de euros). En este sentido, 'Financial Times' precisaba que se trataría de un procedimiento "confidencial", lo que implica la presentación de información preliminar y no necesariamente supone que la salida a Bolsa sea inminente, aunque permite a la empresa estar lista para cotizar más rápidamente si la firma finalmente decide seguir adelante.

