María Araújo: "En París no hay que ponerse techo"

La ala-pívot de la selección española María Araújo afirmó que de cara a los Juegos Olímpicos de París no deben "ponerse techo" y que hay que intentar llegar "lo más arriba posible sin conformismos" ni "límites", por lo que se debe "confiar" en "ganar" a Estados Unidos, al mismo tiempo que celebró quitarse la "espinita" personal de jugar esta cita en verano, tras lesionarse antes de Tokio hace tres años. "El primer objetivo de España tiene que ser superar la primera fase y llegar a los cruces de París. Una vez allí, seguir luchando por todo lo alto y no conformarse, porque al final el conformismo te hace ponerte límites, y no hay que ponerse techo. Tenemos que llegar lo más arriba posible, poquito a poco, pero sin conformismos ni techos", confesó la internacional española en una entrevista a Europa Press. Araújo afronta París con "la espinita" de perderse los anteriores de Tokio por lesión, en "la peor etapa de deportista". Por eso, estos Juegos son el doble de especiales para mí. Poder estar aquí, volver a estar con mis compañeras, disfrutarlo... Además estos Juegos van a ser otra vez de verdad, con público, y eso nos hace a todas estar aun con más ganas", añadió. Para la ala-pívot española, "el carácter", no darse nunca "por vencidas" y "la garra" son los puntos fuertes de la selección. "Hay mucho trabajo detrás de las más veteranas que llevan aquí años, que nos lo marcan a nosotras también, como hacernos conscientes de todo lo que ha costado. Alba Torrents lleva 14 años en la selección y lo primero que dice es que está ilusionada. Entonces, lo que más nos caracteriza es esa ilusión y esas ganas de seguir", apuntó. "Estamos con ganas y somos muy positivas. España se caracteriza por esa competitividad, ninguna se planta aquí pensando en que no vamos a darlo todo e intentar llegar lo más alto posible. Pero tenemos esa humildad de ser trabajadoras y de no dar nada por hecho. Estos últimos años siempre hemos estado compitiendo por medallas, pero sabemos lo difícil que es. No es un camino fácil y todos somos muy conscientes de ello", comentó sobre el estado anímico del grupo a poco más de un mes para el comienzo de los Juegos. Una competición en la que se enfrentarán a Serbia, China y Puerto Rico. "Las serbias son un equipo europeo y tienen un estilo parecido al nuestro. Las chinas sí que son muy diferentes a nosotras y eso nos lo pondrá más difícil, al menos a la hora de encajar el ritmo de partido. Pero confío en nosotras y en que podamos sacar los partidos adelante", analizó la ala-pívot gallega. ero más allá de los rivales de la primera fase, en los Juegossiempre está Estados Unidos en el horizonte, un equipo al que Araujo no ve "imposible" ganar. "Hay que confiar en que se puede, para que si se da el partido, salir confiadas en que se puede lograr. Si nos enfrentamos a ellas será una buena señal, porque siempre juegan finales y por medallas", apuntó. Pero la internacional española prefiere ir "poquito a poco" durante la preparación. "Primero tenemos que volver a jugar y entrenar todas juntas. El torneo de Vigo es especial para mí porque jugamos en mi casa. La preparación nos va a servir para ver dónde estamos, qué cosas hay que trabajar más y pulir los detalles", señaló. "Fue un año de transición con Miguel (Méndez), que se usó un verano para construir otra vez un grupo, estuvimos en Melilla, jugábamos bien, competimos y al final se ha vuelto a demostrar que se ha ganado otra medalla. La gente no está acostumbrada en España a perder, siempre hay que estar ahí, pero no es fácil", explicó Araújo sobre el 'palo' de quedarse fuera del Mundial de Australia. Pese a ello, en el último Europeo, España consiguió la plata que sirve para dejar claro que siguen "siendo España". "Tampoco podemos estar pensando en esa medalla, fue algo del año pasado y ahora hay que empezar otra vez de cero a volver a construir el grupo. En los Juegos no están las selecciones que estaban en el Eurobasket, aquí serán mucho más físicos", añadió. Una Araújo que tiene claro lo que puede aportar a la selección. "Mi carácter de estar siempre en la lucha por el rebote, y en ataque, abrir el campo. Pero sobre todo tengo que estar lo más preparada posible para lo que el entrenador me pida y necesite de mí. Tengo que adaptarme al equipo yo, más que el equipo a mí", dijo. La que no estará en los Juegos es Raquel Carrera, lesionada de su rodilla. "No solo aporta su juego, sino también su alegría en el día a día. La echaremos mucho de menos, pero está siempre pendiente de nosotras, al final, estamos en contacto y hablamos todas con ella. Ella también es parte de esto. Esperemos que vaya muy bien, que pueda estar orgullosa y disfrute", concluyó.

