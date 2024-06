Fernando Ranz (Celonis): "Tenemos un tamaño idóneo para poder maniobrar y reaccionar ante las innovaciones del mercado"

La compañía experta en minería de procesos Celonis considera que su adaptación a la evolución de la Inteligencia Artificial (IA) y su integración en los procesos ha sido "muy flexible" porque tiene "un tamaño idóndeo para poder maniobrar y reaccionar antre nuevas innovaciones del mercado", según su VP and Country Manager para Iberia y Latinoamérica, Fernando Ranz. La firma ha celebrado recientemente Celonis Day Madrid, donde ha recordado que tiene la capacidad y el "músculo" para poder llevar a cabo la investigación y desarrollo de herramientas enfocadas a actualizar los procesos, "siempre escuchando muy de cerca" a los clientes y "trabajando mano a mano" con ellos para ver cómo incorporar ágilmente esta innovación a sus necesidades. En esta jornada, en la que se han reunido responsables de firmas como Amadeus, Deloitte, NTT Data y Telefónica, "ha sobrepasado" las expectativas de la compañía y ha servido de espacio para "facilitar las conversaciones entre los clientes y las empresas", según ha comentado el directivo en una entrevista posterior. "Nosotros damos un paso atrás para que se establezca esta colaboración, que creo que es muy nutritiva para ambas partes y permite entender cómo algo que a priori puede parecer complejo es mucho más viable desde el punto de vista tecnológico, organizativo y de evolución de las empresas", ha explicado. Ranz ha insistido en que este tipo de eventos también sirven para "romper barreras y tabúes, así como para que los agentes del cambio sean capaces de identificar los beneficios tangibles y el impacto cuantificado en millones de euros". La Inteligencia Artificial ya forma parte de la agenda de todas las empresas en la actualidad y no solo atañe a los responsables de apartados tecnológicos, sino que también se ha ampliado a expertos en la organización y los equipos de IT, puesto que se necesita que sean capaces "de extraer el valor de la organización", según Ranz. Para ello, Celonis propone Process Intelligence Graph, una herramienta que utiliza esta tecnología para predecir cómo fluye el negocio, sugerir nuevos modelos de automatización y, en definitiva, servir a sus clientes como una especie de "Wikipedia de los procesos". Se trata de un sistema independiente que crea datos de procesos estandarizados, así como una representación del funcionamiento de las empresas y que recoge tanto elementos comerciales (por ejemplo, pedidos realizados y facturas emitidas) como eventos (como el desarrollo de los producyos o los pagos de esas facturas). Una vez recopila la información, Celonis ayuda a sus clientes a "estructurarla, establecer un modelo y ofrecer una idea de cuál puede ser el siguiente camino", basado también en información procedente de fuentes externas "para comparar cuáles serían las mejoras a futuro", ha añadido el directivo. Esto significa que, una vez se hayan estandarizado y organizado todos estos datos, se obtiene un gemelo digital que replica el funcionamiento de los procesos y cómo se relacionan entre ellos, para poder escalarlos en diferentes casos de uso futuros. Esta herramienta se complementa con IA CoPilot, que dispone de una estructura propia de los 'chatbots' y ofrece a los usuarios un esquema de ideas para agilizar sus operaciones y hacerlas más eficaces. Ranz considera que esta plataforma "tiene una interfaz muy intuitiva y todas las respuestas necesarias" para conocer qué impacto puede tener una decisión empresarial en su cliente, cómo es el ciclo de facturación de éste y cómo suministrarle estos productos, al vincular al cliente con los proveedores. Estas herramientas también han demostrado ser "muy flexibles" en este tiempo, entre otras cosas, por la naturaleza de la propia empresa. "Tenemos un tamaño idóneo para poder maniobrar y reaccionar ante nuevas innovaciones del mercado, así como para responder con agilidad", ha explicado el directivo. Ranz también ha comentado cómo ha cambiado la perspectiva de las empresas en la adopción de la IA, que ahora se muestran mucho más predispuestas a pesar de que "históricamente se ha invertido mucho en tecnología, pero en algunos casos estas inversiones no se han rentabilizado". En este sentido, ha reconocido que Celonis tiene la "obsesión" de que las empresas que confían en su servicio tengan por seguro "que la inversión que hagan realmente retorne" y que no es partidaria de que sus clientes potenciales "inviertan en tecnogía porque sí, sin tener muy claro o entender qué impacto puede tener eso". ATRAER TALENTO AL HUB MADRILEÑO Para sostener estas innovaciones, Celonis cuenta con un equipo humano de más de 500 empleados en su sede en la capital, fundada en 2021. Se trata de Celonis Madrid Hub, que se ha convertido en un centro de trabajo y formación destacado en Europa y que ha superado también las expectactivas de la compañía. "A estas alturas, estamos cerca de los 600 trabajadores, con la prioridad de que muchos de los puestos que se ofrecen a nivel mundial se cubran desde Madrid", reforzando la inversión e incorporando nuevos perfiles, ha comentado Ranz. Este hub, situado en el complejo AZCA -núcleo de grandes empresas nacionales e internacionales- ya cuenta con un 50 por ciento de trabajadores internacionales y un 50 por ciento de empleadas mujeres, "lo cual está muy por encima de la media del sector y demuestra el compromiso de Celonis con la diversidad", ha explicado. La firma, que actualmente tiene 90 puestos de empleo por cubrir, considera que, "además de capturar talento, hay que protegerlo, especialmente en temas tan candentes como la IA", ámbito en el que también forma a las empresas a las que ofrece su servicio. "Disponemos de una serie de certificaciones y procesos de formación con una metodología muy concreta, que les sirve para formar un centro de de excelencia de minería de procesos", un proceso por el que han pasado ya "más de 1.500 organizaciones" distribuidos en todo el mundo. Los clientes de Celonis también cuentan con el apoyo de los 'partners' colaboradores de la firma, "que se encargan de ir dotando a sus procesos de sus propias prácticas de negocio". Asimismo, cuenta con Celonis Academy, que "se encarga de ofrecer conocimiento a los universitarios", a la vez que la firma trabaja con distintas escuelhas de negocio para incorporar el minado de procesos como parte de las asignaturas.

