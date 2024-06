Prudencia, humildad y ser buena persona, las claves de De la Fuente para Yamal

Roberto Morales

Düsseldorf (Alemania), 23 jun (EFE).- Tras la explosión definitiva de Lamine Yamal con sus actuaciones ante Croacia e Italia en la Eurocopa 2024, aún sin cumplir 17 años, confirmando todo lo bueno que apuntó en el salto a la élite en el Barcelona, las claves del éxito para el seleccionador Luis de la Fuente se resumen en "prudencia", "humildad" y "ser buena persona".

Puede que Yamal sea el jugador con el que más tiempo está conversando Luis de la Fuente en la concentración de España en Donaueschingen. Como Xavi Hernández en su club, el técnico riojano no ha dudado en dar paso al joven talento. Considera a Lamine "un futbolista especial", tocado por una varita mágica que le hace diferente al resto.

Es cuando se realizan comparaciones peligrosas que piensa que pueden hacer perder el rumbo adecuado a un futbolista en plena formación, que aún está lejos de acercarse a su verdadero potencial, cuando De la Fuente pone freno.

"No hago comparaciones de Lamine con ningún jugador, es un error. Se cita a Leo Messi y lo más conveniente para él es la prudencia, la humildad y que siga trabajando como está haciendo", reflexionó De la Fuente antes del tercer partido de España, sin poder poner ya freno el vendaval desatado en torno a un jugador que juega en la élite como si estuviese rodeado de sus amigos en el barrio.

"Leí unas declaraciones suyas que me encantaron que decía que el fútbol es importante pero lo es más ser buena persona. Me encanta que cale ese mensaje en gente joven con un mundo por delante y toda la vida para seguir mejorando. Prudencia, humildad, porque pasará momentos malos en los que tendrá crítica", añade el seleccionador.

Esa advertencia es repetida en las conversaciones que mantiene De la Fuente con Yamal, siempre escoltado por Nico Williams que ejerce papel de 'hermano mayor'. Aunque Lamine está cómodo con todos. Hasta con Jesús Navas que le dobla la edad y al que confiesa que admira la pasión con la que entrena a diario con 38 años. Entre el grupo de más bromistas del vestuario está siempre el más pequeño de todos.

"Que sepa que tiene que mantener un equilibrio, no pensar que es el mejor y que cuando no le salgan las cosas que no es tan bueno. Calma, tranquilidad y dejarle desarrollar su potencial de manera natural. Ahora mismo va a hacer 17 años y le queda todo un proceso de formación", advierte De la Fuente.

Es el inicio del que apunta como un largo camino de un futbolista que puede superar todos los registros en la selección española. Ya es el debutante más joven, el goleador y asistente más precoz además de rebajar cualquier registro de edad en una Eurocopa. Y De la Fuente que sabe que tiene un diamante entre manos, promete cuidar de él durante todo el tiempo que esté en el cargo.

"A Lamine ya le conocíamos de hace tiempo, no mucho porque no tiene edad pero llevamos tiempo trabajando con él. Es de ese tipo de futbolistas que te sorprende cada día porque tiene un crecimiento que no es natural. Son especiales, pero le hace más grande todavía su normalidad, su humanidad, su humildad y entender que está en proceso formativo pero con un talento especial", reflexionó.

"Lo cuidamos mucho y le hacemos ver las ventajas e inconvenientes que tienen estas situaciones. En la cresta de la ola todos se suben en la misma tabla pero cuando te caes a ver quien te echa una mano para sacarte del agua. Nosotros no le vamos a fallar, vamos a estar en todos los momentos con él incondicionalmente para ayudarle a seguir creciendo", sentenció. EFE

rmm/jl