Óscar Higares, el secreto de su matrimonio con Sandra Álvarez

Siendo uno de los rostros más reclamados en las páginas de papel couché, Óscar Higares aparecía esta semana en Universal Music Festival y hablábamos con él sobre sus proyectos profesionales y sobre el éxito que saborea en el terreno sentimental. Si hay algo por lo que Óscar se siente orgulloso es de su matrimonio con Sandra Álvarez, con la que lleva más de treinta años: "El secreto aquí no hay secretos. Unas veces bien, otras veces mal, otras regular, aquí no hay secretos, esto es como todo". En cuanto a sus compromisos profesionales, nos desvelaba que "Sandra tiene muy poco tiempo y yo los ratitos que me puedo escapar" las aprovecha para estar con ella, sin embargo "acabo de terminar el rodaje de la última serie de HBO y voy a poder disfrutar hoy e esto, mañana otra vez e viaje y así". En cuanto a sus planes para este verano, Óscar nos comentaba que "el verano de momento parece que estará más tranquilo porque llevo dos años sin parar con los rodajes. A mí la tranquilidad no me gusta, al final con los negocios en tarifa que bajaremos a estar pendientes de eso". Por último, el actor también nos hablaba de la amistad que comparte con la familia Morente y se deshace en elogios hablando de ellos: "Principalmente por Javier y por Estrella, pero por supuesto toda la familia, gran admirador del maestro enrique y de su música, seguirá con nosotros para los restos".

Compartir nota: Guardar Nuevo