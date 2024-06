La defensa aérea rusa destruye cerca de una veintena de drones uncranianos sobre la región de Briansk

Las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército de Rusia han interceptado cerca de una veintena de drones procedentes de territorio ucraniano sobre la región rusa de Briansk, han informado las autoridades locales pasada la medianoche del sábado. En un primer momento, el gobernador regional, Alexander Bogomaz, ha notificado vía Telegram la destrucción de doce vehículos aéreos no tripulados de "los neonazis ucranianos" en una hora, como parte de "un ataque masivo". Bogomaz ha matizado que dos de esos drones sobrevolaron el distrito de Trubchevski, otros ocho fueron derribados sobre el territorio de Brasovski y los dos restantes, en Pochepski. No obstante, según el mismo informe, no se han reportado ni víctimas ni daños y los servicios de emergencia se encuentran ya sobre el terreno para brindar asistencia. El mismo Bogomaz ha comunicado, apenas una hora más tarde y también a través de Telegram, que las fuerzas de defensa aérea del Ministerio de Defensa ruso habían destruido "otros nueve vehículos aéreos no tripulados enemigos". De nuevo, sin daños ni heridos. "Cuatro drones han sido derribados sobre el territorio del distrito de Dubrovski y dos sobre la región de Briansk. Un vehículo aéreo no tripulado ha sido destruido sobre los territorios de los distritos municipales de Klintsovski, Novozibkovsk y Starodubski", ha especificado. Estos ataques llegan después de que al menos tres personas hayan muerto y 56 más hayan resultado heridas este mismo sábado por un bombardeo ruso sobre la ciudad de Járkov, la capital de la región homónima y bajo disputa en el este de Ucrania, según han denunciado las autoridades ucranianas.

Compartir nota: Guardar Nuevo