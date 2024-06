El Rey, recibido con honores militares en Estonia en el arranque de su primera gira por los países bálticos

El Rey Felipe VI ha sido recibido por el presidente de Estonia, Alar Karis, en el Palacio de Kadriorg con honores militares en el arranque de su primera gira por los países bálticos, que se prolongará hasta el martes. Don Felipe ha llegado sin el acompañamiento de ningún ministro, como es lo preceptivo, si bien el Ministerio de Defensa ha anunciado cuando el Rey estaba ya volando hacia Estonia que su titular, Margarita Robles, se sumará a la visita a las tropas en Letonia, última etapa de la gira, que prevé encuentros con soldados españoles desplegados actualmente en los tres países. El monarca ha aterrizado poco después de las 15.00 horas locales (14.00 hora española) en el aeropuerto de Tallin y de ahí se ha trasladado directamente a Kadriorg, residencia oficial del presidente estonio. Aquí, el monarca ha sido saludado por Karis, junto a quien ha pasado revista a la formación desplegada para la ocasión, que le ha rendido honores militares tras la interpretación de los dos himnos nacionales. Ambos mantendrán ahora un encuentro bilateral y está previsto que el presidente estonio acompañe el monarca le acompañe en la visita que realizará esta tarde al buque anfibio portaaerovanes 'Juan Carlos I' tras haber participado en el BALTOPS, en principal ejercicio de la OTAN en el mar Báltico. Antes de ello, Don Felipe tiene previsto desplazarse al Parlamento estonio, Riigikogu, donde será recibido por su presidente, Lauri Hussar. La visita a Tallin concluirá con la cena en honor del Rey que ofrecerá el presidente Karis en el Palacio de Kadriorg, donde está previsto un brindis por parte de Don Felipe. Esta es la primera visita que Felipe VI realiza a los países bálticos desde su proclamación, de la que se han cumplido 10 años esta semana y será el tercer viaje que realice para visitar a las tropas españolas desplegadas en el extranjero de su reinado, tras la efectuada en 2015 a Líbano y la de 2019 a Irak. Esta última coincidió con el 51 cumpleaños del Rey. SIN NINGÚN MINISTRO QUE LE ACOMPAÑE Aunque el monarca debería viajar acompañado por lo que popularmente se conoce como 'ministro de jornada', no ha sido el caso en esta ocasión. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, estará el lunes en Luxemburgo para la reunión con sus homólogos de la UE mientras que la titular de Defensa, Margarita Robles, visita el lunes a la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército de Tierra en la base de Torrejón. Finalmente, desde el Gobierno, al que se notificó hace semanas los planes de viaje del monarca, se ha rectificado y se ha decidido que Robles se sume a la última etapa de la visita. Además, hay que resaltar que el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, que era quien iba a acompañar en todo el viaje al Rey no ha podido viajar por una indisposición de último momento. Así las cosas, Don Felipe ha llegado a la capital de Estonia acompañado solo por el comandante del Mando de Operaciones, teniente general Francisco Braco. La visita de Felipe VI a los tres países bálticos se lleva preparando desde hace meses y dado el interés de los tres presidentes por recibir al monarca se ha hecho encajar entre este domingo, día no laborable, y el martes, pese a que el lunes también en festivo en los tres países.

Compartir nota: Guardar Nuevo