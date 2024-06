Combates entre guerrillas sudanesas en Libia dejan varios muertos y heridos

El devastador conflicto armado que estalló en abril del año pasado en Sudán se han derramado en los últimos días a territorio de Libia, donde miles de mercenarios sudaneses han combatido durante años tanto en la guerra civil declarada tras la muerte de Muamar Gadafi como en posteriores enfrentamientos entre las dos administraciones paralelas del país. Los combates han tenido lugar entre la facción del Movimiento de Liberación de Sudán, que dirige el gobernador de Darfur, Minni Minawi, aliada del Ejército sudanés, contra un grupo disidente del llamado Consejo Revolucionario del Despertar (CRD), la milicia a las órdenes de Musa Hilal. Aunque este grupo también está alineado con el Ejército, esta facción que dirige el comandante Bajit Ajab Al-Dor es simpatizante del otro gran bando de la guerra sudanesa, las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Fuentes próximas a los acontecimientos han explicado al 'Sudan Tribune' que los combates comenzaron cuando una columna de guerrilleros disidentes del CRD intentaba regresar desde Libia a Sudán para asistir a los paramilitares, solo para encontrarse con un ataque directo de los guerrilleros dirigidos por Minawi. Los combates ocurrieron todavía dentro de territorio libio, en la zona de Balanja. La cifra exacta de muertos no está clara pero fuentes del medio sudanés aseguran que el los disidentes del CRD infligió importantes bajas a las fuerzas de Minawi y se incautaron de al menos 15 vehículos y apresaron a varios militares. Lo ocurrido no es inusual debido a que cientos de guerrilleros sudaneses llevan meses regresando a Sudán desde Libia para asistir a los bandos en conflicto, en particular en la región de Darfur, uno de los grandes epicentros actuales de la guerra muy en parte por la reactivación de los tradicionales enfrentamientos interétnicos.

Compartir nota: Guardar Nuevo