Alberto Díaz: "Por supuesto que se puede divertir uno defendiendo"

Madrid, 23 jun (EFE).- Alberto Díaz (Málaga, 1994) se convirtió en un referente de la selección masculina de baloncesto por su gran actuación en el Eurobásket que conquistó el equipo en el 2022. Su trabajo defensivo, con el cual se divierte, le hizo ganarse el elogio de todos los aficionados y ahora espera poder trasladarlo a los Juegos Olímpicos, previo paso por el Preolímpico.

Una medalla en París 2024 sería la guinda para una campaña excelente en la que ha guiado al club de su ciudad, el Unicaja de Málaga, hasta cotas muy altas. Su deseo es seguir haciéndolo hasta que se retire, aunque todavía no hay fecha para eso. EFE le ha entrevistado.

Pregunta: ¿Es el Preolímpico uno de los retos más importantes en la época reciente de la selección por el hecho de que no hay margen para el error y porque juegan como locales?

Respuesta: No sé si de los más importantes, pero sí sé que es muy importante. Jugar como local tiene sus partes buenas y sus partes no tan buenas, a lo mejor quizás por temas de presión. Pero somos un grupo experimentado que lleva mucho tiempo jugando este tipo de torneos y de partidos y creo que eso no va a ser un problema para esta selección. Es un reto importantísimo en el que no hay margen de error y estamos preparados para eso.

P: ¿Cómo ve al plantel de una temporada tan exigente cargada de partidos?

R: Sí, es cierto que cada vez hay más condensación de partidos. Pero cuando llegas aquí es diferente, es otro ambiente, otro ritmo, otro estilo, otro tipo de equipo. Estar en la selección siempre es bueno, siempre se viene con ganas y el ambiente es bueno.

P: ¿Hay ganas de desquitarse por no poder dar continuidad en el último Mundial a lo que hicieron en el Eurobásket del 2022?

R: Sí, pero también yo creo que la Selección siempre está con ganas de conseguir lo máximo ,independientemente de si venimos de un torneo bueno o de otro no tan bueno. El equipo tiene ganas de estar en esa cita olímpica y de pasar este Preolímpico.

P: ¿Siente que aquel Europeo cambió su carrera pese a los muchos años que llevaba ya de trayectoria profesional?

R: Sí. Es cierto que fue un paso muy grande personal y deportivamente para mi. Gracias a ese Eurobásket del 2022 creo que en cuanto al club también me ha ido muy bien, he conseguido títulos. Puedo decir que ese Eurobásket ha cambiado un poco mi vida.

P: En aquella cita no solo logró el oro, sino que la sensación es que consiguió que la gente apreciara la importancia de ser un buen defensor. ¿Fue esa también una victoria?

R: Creo que quien sabe de baloncesto, quien conoce este deporte, siempre lo valora. Es un hecho. Pero de cara al público un poco menos inexperto, el que ve menos baloncesto, es cierto, o así lo percibo yo, que se me dio más magnitud de la que se me suele dar en los últimos años. En cuanto a mis figuras es algo que he hecho toda mi vida y en ese momento fue un 'boom' que no suele haber para un tipo de jugador con ese perfil.

P: ¿Se puede uno divertir defendiendo?

R: Sí, por supuesto. Yo lo hago cada día. A mi es lo que me ha dado el plus de poder estar en la Selección, de poder dar un pasito más a nivel profesional. Por supuesto que se puede divertir uno defendiendo porque yo lo hago.

P: Como experto... ¿cuál es la clave para una buena defensa cuando uno está en el parqué?

R: Tienes que juntar muchas cosas. Es fundamental estar concentrado, intentar leer las situaciones lo mejor y antes posible... hay muchas facetas las que uno tiene que intentar o poder dominar para defender de una manera bastante correcta.

P: En su club ha sido una campaña con muchas luces, como ser campeones de la fase regular de la Liga Endesa y de la Liga de Campeones, y solo una sombra, la derrota en la serie de semifinales de la liga contra el UCAM Murcia. ¿Qué pasó en esos cinco partidos para que no se cumplieran los pronósticos?

R: Quizás estaba esa presión de tener que ganar. Ellos venían en un buen momento. Nosotros no supimos manejarlo, no estuvimos acertados. Creo que el equipo lo intentó, pero no nos salieron las cosas. Es algo que nos duele, evidentemente, porque teníamos mucha ilusión puesta. Pero hay que hacer balance de la temporada completa y ha sido un buen año.

P: ¿Pudo pesarles que fuera la única vez en la que fueron realmente como favoritos?

R: No, ni mucho menos. En la Final a Cuatro de la BCL también éramos favoritos y conseguimos ganarla. El Murcia es un gran equipo, que juega muy bien, que son duros, y no hay que quitarle mérito. Fueron mejores que nosotros, y no por eso nosotros hicimos un mal trabajo.

P: Lo que está claro es que esta ha sido una temporada diferente, dos equipos nuevos llegando a un lugar que solo suelen ocupar tres o cuatro, ¿no?

R: Es lo que tiene la ACB, todos los años sorprende algún equipo. El nivel cada vez se iguala más, hay mucha más competencia, y creo que eso es bueno para la liga y para el baloncesto español.

P: ¿Les ha quedado una sensación de cuenta pendiente con los aficionados de cara al próximo curso?

R: No de cuenta pendiente. Nosotros luchamos y peleamos por nuestra afición porque están todos los días llenando el pabellón, nos apoya. Por ese traspiés no cambia nuestra filosofía de seguir dándolo todo por nuestra gente.

P: Pasan la temporadas y sigue en el Unicaja. ¿No le entra la tentación de cambiar de aires, de probar suerte en un equipo de la Euroliga?

R: Las cosas vienen como vienen. Yo estoy contento en Málaga, estoy feliz. Me quedan muchos años. Y de todas maneras nunca me ha llegado nada de un equipo grande, así que no puedo decir nada de si me entra o no. Málaga ha confiado siempre en mi y solo he tenido ofertas de Málaga.

P: ¿Y si llegase en algún momento?

R: No lo sé, tendría que pensarlo. Pero, evidentemente, como no ha llegado no me he puesto a pensar en ello.

P: ¿Triunfar en el club de su ciudad se disfruta tanto como un trofeo?

R: Sí, es un valor añadido porque ya no solo es jugar en el club de tu cuidad sino que te valoren, te respeten, te apoyen cada día al máximo. Sí que es algo muy gratificante.

P: ¿Se ve retirándose en el Unicaja?

R: Sí, a día de hoy sí. Es un sueño el retirarme en mi casa, con mi gente, con mi ciudad. Nunca se sabe que puede pasar porque esto es deporte, pero a día de hoy la idea que tengo es retirarme en mi equipo. EFE

