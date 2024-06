Schmelzel y Yang mandan en Campeonato de PGA, Muñoz supera el corte y Ciganda queda fuera

Miami (EE.UU.), 21 jun (EFE).- La estadounidense Sarah Schmelzel y la surcoreana Amy Yang se situaron este viernes al frente del Campeonato de la PGA mientras que hubo cara y cruz para las españolas ya que Azahara Muñoz superó el corte, pero Carlota Ciganda se quedó fuera del fin de semana.

Schmelzel (-5 este viernes) y Yang (-4) comparten la primera posición con -6 acumulado.

La sorpresa del día la protagonizó la estadounidense Nelly Korda, número uno del mundo y que no superó el corte en el Sahalee Country Club, en el estado de Washington (EE.UU.), tras firmar un viernes de pesadilla con +9 (+6 en total).

En cambio, Muñoz, con +3 en total y +2 en la segunda jornada, se ganó el derecho a competir el fin de semana en este 'major'.

"Estoy contenta porque hacía bastante que no pasaba el corte en un grande, en el US Open del año pasado", dijo en declaraciones facilitadas por PGA of America.

"El campo se ha puesto muy duro. No he jugado nada mal pero era muy difícil dejarla cerca (...). Me voy con buen sabor de boca aunque podría haber sido bastante mejor hoy, pero igualmente he metido muy buenos 'putts' y el campo está complicado así que contenta", añadió.

Por su parte, Ciganda no pudo recuperarse del +6 del jueves y logró un +3 que le dejó fuera del corte con +9 en total.

"La verdad es que me ha costado, me ha costado esta semana", reconoció.

"Desde el 'tee' no he estado cómoda, calles estrechas, no he cogido muchas calles (...). La verdad es que semana un poquito para olvidar", agregó.

Por otro lado, la mexicana Gaby López superó el corte con +1 tras dos jornadas y el par este viernes.

Su compatriota Isabella Fierro no pudo acompañarla con +5 en la segunda ronda y +8 acumulado. EFE

