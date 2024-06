Heridas seis personas en ataques con drones en una refinería y una estación de autobuses en Krasnodar, Rusia

Al menos seis personas han resultado heridos este viernes a causa de dos ataques con drones perpetrados por el Ejército de Ucrania contra una refinería y una estación de autobuses en la región rusa de Krasnodar, según han confirmado las autoridades, que han afirmado además que durante las últimas horas han sido derribados cerca de 120 aparatos no tripulados lanzados contra territorio ruso y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. Las autoridades de Krasnodar han señalado que dos personas han resultado heridas por el impacto de un dron en la refinería de Ilsky, donde también se han registrado un incendio, ya extinguido, y daños materiales. Asimismo, cuatro personas han resultado heridas por el impacto de drones en una estación de autobús y otro edificio en Yuzhni, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. Asimismo, el Ministerio de Defensa ruso ha manifestado en su cuenta en Telegram que los sistemas de defensa aérea han derribado 43 aparatos sobre Krasnodar, así como otros 70 drones sobre el territorio de la península de Crimea --anexionada en un movimiento no reconocido por la comunidad internacional--. Por otra parte, ha subrayado que otros tres drones han sido destruidos sobre la región de Briansk y ha dicho que la Flota del Mar Negro ha interceptado igualmente seis lanchas no tripuladas en la zona norte del Mar Negro. De esta forma, ha hablado de "intentos del régimen de Kiev de llevar a cabo ataques terroristas con lanchas no tripuladas y drones".

