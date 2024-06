Hamilton (Mercedes) lidera el viernes en Barcelona con Sainz (Ferrari) a 22 milésimas

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) fue el más rápido este viernes tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de España, décima cita del Mundial de Fórmula 1 que se disputa en el Circuit de Barcelona-Catalunya, pero con el español Carlos Sainz (Ferrari) segundo a apenas 22 milésimas de segundo y Lando Norris, el mejor de los Libres 1, tercero con su McLaren, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) fue decimocuarto. Queda todavía mucho por decidir y por ver en el Circuit, pero los Libres 2 sí vieron a los equipos usar los neumáticos más blandos (y rápidos) y, a diferencia de la primera tanda, los resultados de la tarda sí pueden ser tomados en consideración. Eso sí, no deja de ser un viernes, con sol y calor, y el fin de semana todavía puede prometer temperaturas más bajas y algo de lluvia, sobre todo para el domingo. De momento, a Lewis Hamilton y a Carlos Sainz ya no les quita nadie la batalla (¿personal?) que tuvieron en pista para liderar el viernes, con el siete veces campeón del mundo superando por un muy escaso margen de tiempo a Sainz, a quien quitará el coche y el volante del Ferrari el año que viene, en 2025. Pese a que Norris y Sainz llegaron a liderar estos Libres 2, finalmente fue Hamilton quien con un mejor tiempo de 1:13.264 y confirmando el pase adelante del W15 en Barcelona superó al madrileño por esas 22 milésimas y a su compatriota Norris en 55 milésimas de segundo, dejando todo en un puño. De hecho, cuarto fue el francés Pierre Gasly (Alpine) a 179 milésimas y, quinto, el actual campeón del mundo y líder del Mundial Max Verstappen (Red Bull), a 240 milésimas que seguro no es la diferencia real, ya que se espera que el neerlandés saque mucho más provecho de su monoplaza ya este sábado. Sexto fue el monegasco Charles Lecelerc (Ferrari), a 333 milésimas. Pero fue una tarde y un viernes extraño para el ganador en Mónaco, ya que aseguró que su Ferrari fue ingobernable en los Libres 1 y, a mitad de Libres 2, los mecánicos estaban trabajando a fondo en varias zonas del monoplaza en un cambio de 'set up' considerable. Oscar Piastri (McLaren), George Russell (Mercedes), Esteban Ocon (Alpine) y Valtteri Bottas (Kick Sauber) completaron el 'Top 10' de esta segunda sesión, dejando fuera a Sergio Pérez (Red Bull), en una extraña decimotercera posición para el segundo coche del mejor constructor del momento, mientras que Fernando Alonso no disfrutó y no pudo pasar del decimocuarto puesto, con su Aston Martin a más de 8 décimas de Hamilton. Antes de que las cartas empezaran a mostrarse, en los Libres 1 el mejor fue el británico Lando Norris (McLaren), por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del español Carlos Sainz (Ferrari), que se guardó como muchos otros sus cartas sin montar el neumático blando, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) fue noveno en la primera toma de contacto con el trazado catalán.

Compartir nota: Guardar Nuevo