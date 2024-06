Alonso: Ojalá España gane muchas medallas en los Juegos, con tanto talento que tenemos

Montmeló (Barcelona), 21 jun (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, una de las grandes atracciones en el circuito barcelonés de Montmeló, sede del Gran Premio de España, el décimo del año, manifestó a EFE que "ojalá España gane muchas medallas" en los Juegos Olímpicos de París; en los que, entre sus pruebas favoritas, destacó "los 100 lisos, el 1.500", las de "ciclismo y las de piraguas".

"Cuando los Juegos están empezando, sigo todo un poco, en general. No tengo un deporte favorito que vaya a seguir, sí o sí, a diario", comentó el doble campeón mundial asturiano en una entrevista con Efe que tuvo lugar en el Museo Circuito que lleva su nombre poco antes de partir hacia Barcelona para afrontar, a los 42 años y por vigésima primera vez, un Gran Premio que ganó en dos ocasiones: en 2006, el año que revalidó título -saliendo desde la 'pole'-; y en 2013, cuando se impuso desde el quinto puesto en parrilla -la posición más retrasada desde la que se ha ganado en Montmeló en un F1-.

"A los Juegos me voy enganchando a medida que van pasando los días. Miro por la mañana cuál es la prueba de ese día que más me pueda interesar y miro los horarios, a ver si me coincide", explicó Alonso -con 32 victorias y 106 podios en la categoría reina, ocho de ellos la temporada pasada, su primera en Aston Martin-, que los viernes no suele hablar con los medios de información presentes en los circuitos.

"Puedo ver el ciclismo, los 100 metros lisos; puedo ver los 1.500 (asimismo de atletismo) o las piraguas. A ver si ganamos muchas medallas en los Juegos, con tantos deportistas buenos y tanto talento que tenemos", declaró a Efe el astro astur, en referencia a la cita olímpica de París 2024, entre el 26 de julio y el 11 de agosto próximos. EFE

arh

(FOTO) (VIDEO)