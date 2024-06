Spalletti: "Todos quieren copiar la manera de jugar de España"

Gelsenkirchen (Alemania), 20 jun (EFE).- Luciano Spalletti, seleccionador italiano, reconoció la inferioridad ante España, una selección que dijo "todos quieren copiar la manera de jugar", frustrado por no poder plantar cara y asegurando que no es el más indicado si se quiere jugar alejados del buen trato al balón.

"Todos quieren copiar la manera de jugar de España porque ha hecho un fútbol muy bueno, no solo hoy, durante mucho tiempo. Yo tengo que intentar hacer ver la importancia de jugar un partido con las mismas armas. Ante estos equipos siempre es difícil y hay que cambiar la mentalidad del equipo porque hay que correr mucho y tener más precisión en el pase", dijo en rueda de prensa.

"Hoy había que hacer cosas de un fútbol que no me gusta, es difícil enseñarlo porque no sé hacerlo. No soy la persona indicada para no jugar el balón como los dos últimos partidos y dominar el juego. Es la única forma que entiendo de hacerlo", añadió.

El seleccionador italiano reconoció la superioridad de España y lamentó la falta de personalidad de varios jugadores de su equipo.

"Hoy la diferencia fue mucho más amplia que el marcador. Fuimos siempre un equipo muy largo y ellos nos crearon problemas más allá del resultado Cuando no puedes estar juntos, sin poder jugar entre líneas no debes tener tanta prisa por jugar a la espalda de la defensa rival. Nunca pudimos jugar cortos ni un fútbol fluido y cuando recuperaos la pelota tuvimos dificultades para jugar. España nos quitó el balón y cundo teníamos la posesión nos equivocamos en muchos pases fáciles. Nos faltó un buena salida de balón y nos equivocamos en pases fáciles", analizó.

"Ellos fueron un equipo y nosotros no logramos serlo. Merecieron ganar por más diferencia. Es consecuencia de regalar con futbolistas que no dan la talla y se convierte todo en más difícil porque ellos saben aprovechar los espacios. Si hay un par de jugadores que no están para nada en el partido, das posibilidades de hacerse por completo con el partido y jugar cómodo al rival. Pero fue culpa de todo el equipo, más allá de un nivel mas bajo de dos o tres jugadores", sentenció. EFE

