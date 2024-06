Más de la mitad de los españoles viajará este verano a un destino rural con su perro

Tras el éxito de la primera edición de la guía "No sin mi perro", Rover.com, el mayor marketplace online del mundo para el cuidado de mascotas, ha lanzado una versión actualizada bajo el título "No sin mi perro 2024". En esta nueva guía, centrada en diez Comunidades Autónomas, es posible encontrar información de utilidad para viajar con mascota, como recomendaciones en función del transporte elegido, alojamientos, restaurantes, playas, parques o actividades para disfrutar con los canes este verano. Pero, ¿qué harán los españoles y sus perros este verano? Con la temporada estival a la vuelta de la esquina, es el momento de empezar a planificar los viajes y elegir los destinos perfectos para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Y con ello, hay que decidir: playa o montaña. Los españoles han respondido al eterno dilema. Según el último estudio de Rover.com en el que analiza los hábitos de los españoles a la hora de viajar con su perro, el 53% optará por destinos rurales para disfrutar con su fiel amigo de cuatro patas frente a un 36% que prefiere lugares costeros. Andalucía, el destino favorito para viajar con perro Cuando se trata de decidir entre viajar en territorio nacional o internacional, el 73% de los dueños prefiere viajar dentro de España, mientras que un 27% viajará al extranjero. De los que se quedan en España, un 61% viajará a una comunidad autónoma distinta a la propia y un 12% lo hará dentro de su región. En este sentido, Andalucía se posiciona en primer lugar como la comunidad elegida por quienes desean viajar junto a su mascota (25%), seguida de Galicia (10,20%) y la Comunidad Valenciana (10,10%). Además, la comunidad andaluza es con diferencia la mejor valorada con un 23% de los encuestados destacando su oferta de servicios y zonas adaptadas para perros, incluyendo hoteles y restaurantes. Tras Andalucía, otras comunidades como Cataluña (13%) y la Comunidad Valenciana (11%) encabezan el ranking como las más preparadas para recibir mascotas. Lo que más les importa y preocupa a los dueños Más allá de descubrir y explorar un nuevo lugar, los dueños tienen en cuenta una serie de factores que les hace plantearse si el destino que tienen en mente es una buena opción o no. En este sentido, que la zona cuente con alojamientos pet friendly es el requisito principal para la mayoría (24%) ya que no se quieren separar de su mascota y un 20% considera fundamental encontrar un destino que incluya variedad de actividades que se adapten a su amigo de cuatro patas. Por otro lado, al viajar es común sentir la ilusión y emoción por vivir la experiencia, pero también es normal que surjan ciertas preocupaciones. Y cuando se viaja con mascota, no es diferente. Así, para el 71% de los encuestados, el bienestar de sus fieles compañeros es la preocupación principal. De estos, un 27% prioriza la comodidad de su perro durante el viaje y el 25% comparte la preocupación por la disponibilidad de instalaciones adecuadas para sus canes. Además, el 19% teme que sus perros se pongan nerviosos o desorientados ante la experiencia de percibir olores, sonidos e idiomas diferentes durante los desplazamientos. Estas inquietudes reflejan el cuidado y compromiso que los dueños tienen hacia el bienestar y la tranquilidad de sus mascotas. Por el contrario, al 13% le preocupa no disfrutar del viaje por estar demasiado pendiente de su mascota mientras que un 14% tiene en cuenta el factor económico y los costes derivados de viajar con perro: billetes de avión, accesorios de viaje como jaulas o suplementos en la tarifa de alojamiento. El coche, el medio de transporte elegido Otro aspecto importante al planificar un viaje así es el trayecto ya que la elección del medio adecuado influye en la comodidad, seguridad y bienestar del animal. Y aquí parece no haber duda. Según los datos, el coche es el medio de transporte por el que apuestan más dueños (78%), seguido del avión (11%) y el tren (7%). ¿Qué hacemos si no podemos viajar con nuestra mascota? Porque no siempre es posible viajar junto a tu amigo de cuatro patas, desde Rover.com intentamos hacer la vida más fácil a los dueños de mascotas. La app y la web de Rover conecta a propietarios de perros y gatos con cuidadores y paseadores de mascotas por todo EE.UU., Canadá, Reino Unido y Europa. Los servicios de Rover incluyen: - Alojamiento de mascotas: el perro/gato pasa la noche en casa del cuidador. - Cuidado a domicilio: el cuidador pasa la noche en la casa del dueño atendiendo al perro/gato. - Guardería de día: dejar al perro en casa del cuidador por la mañana y recogerlo por la tarde. - Paseo de perros: el perro sale a dar un paseo de 30 o 60 minutos por el barrio. - Visitas a domicilio: los cuidadores pasan por la casa del dueño y se quedan 30 o 60 minutos para dar de comer al perro/gato y jugar con él. - Rover ofrece a los cuidadores y dueños de mascotas la flexibilidad de personalizar su experiencia para cada servicio. El cuidador y el dueño pueden acordar algo diferente dependiendo de las necesidades de la mascota. "Desde Rover.com creemos que hay que tratar a las mascotas como parte de nuestra familia y precisamente esto es lo que nos ha llevado a ser una de las mayores comunidades de cuidadores y paseadores de mascotas del mundo. La familia siempre está unida y le gusta disfrutar de las vacaciones todos juntos, por eso hemos creado esta guía, porque nos dimos cuenta de que no siempre es fácil encontrar los lugares en los que tengas la libertad de hacer todo lo que te apetece junto a tu mascota", señala Elia Borrini, Head of International Growth de Rover.com. Puedes disfrutar de la guía "No sin mi perro 2024" de Rover.com en la siguiente landing page: https://www.rover.com/es/blog/viajar-con-perro ¿A qué estás esperando para planificar tus vacaciones?

