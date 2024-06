La Reina Letizia, derroche de estilo en el 10º aniversario de la proclamación de Felipe VI

Espectacular. No hay otra palabra para definir el look escogido este 19 de junio por la Reina Letizia para deslumbrar en los actos conmemorativos por el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI. Ha sido cuando la Familia Real ha salido al balcón central del Salón del Trono del Palacio Real para presenciar el relevo solemne de la Guardia Real, en el Patio de la Armería, cuando todas las miradas se han posado en su Majestad, en la Princesa Leonor, y en la Infanta Sofía para ver sus estilismos en una fecha especialmente señalada no solo para el monarca, sino también para su mujer y sus hijas. Empecemos por Doña Letizia, que en lugar de estrenar un diseño teniendo en cuenta que hoy se cumplen diez años desde que se convirtió en Reina con el ascenso al trono de Felipe VI, ha optado por rescatar uno de los conjuntos más rompedores y elegantes de su vestidor, que lució por primera vez en la entrega de los Premios Mariano de Cavia el 17 de julio de 2023 y que no le habíamos vuelto a ver hasta ahora. Sin duda esperaba una ocasión especial para recuperarlo, y qué mejor que la celebración del décimo aniversario de reinado de Don Felipe, presidido por un nuevo logotipo y un lema de lo más significativo que resume a la perfección cómo han sido sus diez años como Jefe del Estado: 'Servicio, compromiso y deber'. Volviendo a Doña Letizia, aunque esperábamos que celebrase esta fecha redonda estrenando algún diseño que pasase a la historia, ha preferido recuperar un elegantísimo dos piezas satinado en color azul turquesa de la firma española de moda sostenible Maksu. Un conjunto formado por falda midi tipo pareo con volantes y ligero vuelo y un un top sin mangas asimétrico con volante en el lado izquierdo y confeccionado en seda natural en un tono de lo más favorecedor que realza el bronceado de la Reina. En cuanto a los complementos, al estar asomada al balcón y verse tan solo medio cuerpo, no hemos podido ver su calzado, aunque teniendo en cuenta que todavía se está recuperando de la fractura en el dedo central del pie derecho que se produjo a principios de mayo, todo apunta a que habrá elegido unos zapatos cómodos de tacón sensato. Un look sublime e histórico en el que también han destacado los pendientes escogidos por la Reina, que en lugar de lucir alguna de las joyas más espectaculares del joyero real, ha reciclado unos preciosos pendientes e Sibela Estudio que estrenó en el Teatro Real en 2022, en plata de 1ª Ley acabados en rodio con piedras talladas en forma de lagrima de color sapphire y champagn, que en su día tenían un precio de 98 euros.

