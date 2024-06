Manila acusa a Pekín de "piratería" durante su última disputa en el mar de China Meridional

El jefe de las Fuerzas Armadas de Filipinas, Romeo Brawner Jr, ha acusado este miércoles a Pekín de "piratería" durante el último enfrentamiento de ambos países esta semana por las disputadas aguas territoriales del mar de China Meridional. "No tienen derecho ni autoridad legal para piratear nuestras operaciones y destruir barcos filipinos que operan dentro de nuestra zona económica exclusiva. "Están actuando como piratas", ha dicho Brawner Jr, según recoge Bloomberg. Brawner Jr ha asegurado que no es la primera vez que se producen incidentes de este tipo y ha reclamado a las autoridades chinas que devuelvan el armamento y los equipos que han arrebatado a los soldados filipinos, muchos de los cuales han resultado heridos de este tipo de escaramuzas. "Les estamos exigiendo que paguen por los daños que han causado. Esto es piratería porque abordaron nuestros barcos ilegalmente y se hicieron con nuestros equipos", ha subrayado el jefe de las Fuerzas Armadas, quien ha agradecido el "espíritu de lucha" de los soldados filipinos a pesar de todo. Este último incidente se produjo este lunes en el disputado atolón Second Thomas, en el que se encuentra encallado --de manera deliberada en 1999-- un barco de la Marina filipina, según ha explicado este miércoles también el jefe del Mando Occidental de las Fuerzas Armadas de Filipinas, Alfonso Torres Jr. Según ha revelado, las fuerzas de la Guardia Costera china abordaron "ilegalmente" las embarcaciones filipinas, entre ellas lanchas que fueron "perforadas deliberadamente" y "saquearon" parte del arsenal que trasladaban. Por su parte, China ha defendido como "profesional y moderada" la respuesta de su Guardia Costera para detener el reabastecimiento "ilegal" de este asentamiento y ha negado que tomaran "medidas directas" contra el personal del Ejército filipino. "Lo que condujo directamente a esta situación es la postura de Filipinas de ignorar las medidas de disuasión de China", ha dicho este miércoles el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, quien ha instado a Manila a detener de inmediato "sus infracciones y provocaciones". "Filipinas sigue diciendo que estaban enviando artículos de primera necesidad, pero en secreto han estado tratando de enviar materiales de construcción e incluso armas y municiones al buque de guerra encallado", ha explicado Lin.

