Los clientes de Amazon Prime en España disfrutarán a partir de ahora de entregas gratuitas con Just Eat

Los clientes de Amazon Prime en España podrán disfrutar a partir de ahora de entregas gratuitas con Just Eat, según han informado ambas compañías en un comunicado conjunto. En concreto, los abonados de Amazon Prime podrán elegir entre una selección de productos y entretenimiento y obtener una entrega rápida y gratuita en los productos que más desean. Además, todos los clientes Prime en España disfrutarán de las mismas ventajas en sus restaurantes favoritos de Just Eat con la entrega gratuita en pedidos a partir de 15 euros. Esta colaboración, que suma a la oferta de entretenimiento la entrega a domicilio de pedidos 'online' de restaurantes, beneficiará tanto a los clientes Amazon Prime como a los establecimientos colaboradores de Just Eat. "Los clientes Amazon Prime podrán pedir lo que quieran, cuando quieran, a decenas de miles de restaurantes en Just Eat con entregas gratuitas ilimitadas", han explicado las firmas, que también auguran que los restaurantes de Just Eat llegarán a más consumidores locales con Amazon Prime. De este modo, los clientes Prime pueden registrarse en www.amazon.es/justeat para acceder a la oferta sin ningún coste extra. "Ofrecer a los clientes Prime una nueva oferta con la que no tienen que pagar por la entrega a domicilio de pedidos a restaurantes realizados en Just Eat es otra forma de ayudar a nuestros clientes a ahorrar dinero cada día", ha asegurado el vicepresidente de Amazon Prime, Jamil Ghani. El director general de Just Eat en España, Íñigo Barea, ha destacado que están "muy contentos" de asociarse con Amazon para que los clientes Prime puedan disfrutar a partir de ahora "de sus platos favoritos con entregas gratuitas ilimitadas en decenas de miles de restaurantes en toda España". "La asociación apoyará aún más el crecimiento de nuestros establecimientos colaboradores, abriendo sus puertas a los clientes de Amazon Prime", ha detallado Barea. A través de esta colaboración, los clientes Amazon Prime tendrán acceso anticipado a la opción de entrega gratuita 'Plus', un nuevo programa de fidelización de clientes que Just Eat lanzará próximamente y que ofrecerá a los clientes una gran variedad de ofertas y descuentos exclusivos en restaurantes y comercios asociados. En este contexto, al vincular sus cuentas Just Eat y Prime, los clientes podrán disfrutar de entregas gratuitas ilimitadas de 'Plus' al realizar pedidos en sus restaurantes locales favoritos.

