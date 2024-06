El rugby femenino en México es una oportunidad para “escapar de círculos violentos”

Ciudad de México, 18 jun (EFE).- El rugby le regaló “una comunidad” y un “equilibrio entre cuerpo y mente” a Paola Rodríguez, seleccionada mexicana de la especialidad, quien también destacó el poder que tiene la práctica de ese deporte para ayudar a salir a las mujeres de “círculos violentos y abusos”.

“Es una realidad que en México sigue habiendo muchas violencias y muchos abusos para las mujeres, y el rugby es una plataforma (y el deporte en sí) que he visto cómo ha permitido a mis amigas a salir de estos círculos violentos”, comentó la deportista en el acto de presentación del programa DestElla, de Iberdrola México, en la capital mexicana.

Los beneficios físicos y psicológicos -como los mencionados por Rodríguez- que tiene el deporte en general, no han calado entre las mexicanas: ya que sólo el 34 % de las mujeres en México participa en actividades deportivas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, solamente el 20 % de los deportistas registrados en ligas profesionales en México son mujeres y de esta cifra solo el 30 % tiene acceso a instalaciones deportivas.

Por otro lado, según datos del instituto, en la educación básica en México solo el 40 % de las niñas participa en actividades deportivas frente al 60 % de los niños.

Además, en México el 70,1 % de las mujeres de 15 años y más han experimentado al menos un incidente de violencia, ya sea psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito, ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida, de acuerdo con información publicada por el Inegi en 2021.

En ese sentido y para revertir la situación, Rodríguez pide más visibilidad ya que “las niñas no pueden aspirar a algo que no conocen” y es que “si no saben que hay una jugadora de rugby, si no saben que hay una gimnasta o si no saben que hay una jugadora de fútbol, no pueden creer que ellas lo puedan lograr”.

Y precisamente este es uno de los principales objetivos que persigue DestElla, la iniciativa de Iberdrola México que se anunció este martes en la ciudad y que, en su primera fase, beneficiará a la rama femenina del rugby gracias a un acuerdo de colaboración firmado con la federación de esta disciplina en México.

El programa quiere “ayudar a que el rugby siga creciendo” por lo que “tiene este componente de activación del entrenamiento en colegios que van desde la educación básica a educación media y que puede llegar a la superior”, explicó la directora general de Iberdrola México, Katya Somohano, en entrevista con EFE.

Asimismo, pretende fortalecer a la comunidad de jugadoras mediante la donación de uniformes, equipo para entrenar y acceso a gimnasios, además de apoyar a deportistas de alto rendimiento con recursos para el pago de hospedaje y alimentación durante las concentraciones.

“Se trata de seguir generando las condiciones para que haya cada vez más chicas que se dediquen a practicar esta disciplina (..) un deporte que requiere mucha fortaleza y disciplina, tanto mental, como física, y que tiene además valores con los cuales nos identificamos: la resiliencia, la disciplina, la integridad y el respeto”, añadió la directora.

A través de DestElla, que tiene la meta de impactar a otras disciplinas, Iberdrola México se suma a la apuesta global por el deporte femenino desde 2016.

Actualmente apoya a más de 800.000 deportistas además de patrocinar a la selección nacional femenina de Fútbol en España, Brasil y Portugal, la liga escocesa y Scottish Women's Football.

Para Rodríguez este programa es una oportunidad "impresionante" que las jugadoras de México llevan mucho tiempo esperando y un apoyo que las ayuda a combatir algunas de las barreras que tienen. EFE