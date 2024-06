Previa del Alemania - Hungría

Alemania y Hungría se miden este miércoles (18.00 horas) en el MHP Arena de Sttutgart, un partido en el que la anfitriona busca un triunfo que certifique su pase a los octavos de final así como dar continuidad a las buenas sensaciones del debut, mientras que el combinado magiar necesitan sumar algún punto tras la derrota en la primera jornada si no quieren ver dilapidadas sus opciones de avanzar a los cruces. El partido inaugural de la Eurocopa 2024 dejó a una imponente Alemania, que se exhibió ante Escocia con la mayor goleada de lo que se lleva de torneo (5-1). Todo funcionó a la perfección en el equipo de Nagelsmann que, con un fútbol vistoso y efectivo, inyectó una gran dosis de ilusión a la afición alemana. Así, el propósito de Alemania ante Hungría será el de dar continuidad al buen momento que atraviesa y, de paso, asegurar su presencia en los octavos de final del torneo. Para ello, los germanos deberán superar a una Hungría que arrancó el torneo de la peor manera posible, con derrota ante Suiza. Un resultado que deja sin margen de error a los de Marco Rossi que, en el segundo partido de la fase de grupos y ante el rival de mayor entidad, necesitan sumar al menos un empate si no quieren comenzar a tirar de cábalas y depender de terceros para lograr el pase a octavos como ocurriera en 2016. Pese a que Alemania, por calidad de plantilla y por lo visto en la primera jornada, parte con claro favoritismo, Hungría ha demostrado en los últimos enfrentamientos ante los germanos que es un rival difícil de batir. De hecho, el combinado magiar no ha perdido ninguno de sus tres últimos duelos ante Alemania, logrando una victoria --en la UEFA Nations League-- y dos empates --uno a domicilio en la UEFA Nations League y otro en la última Eurocopa--. En cuanto a lo deportivo, todo apunta a que Nagelsmann dará continuidad al equipo que deslumbró en el arranque de Eurocopa ante Escocia, colocando al tridente de mediapuntas Musiala, Gündogan y Wirtz por delante de Havertz, que volvería a ser titular pese al buen rendimiento de Füllkrug en los minutos de juego que tuvo. En el centro del campo, Kroos y Andrich parecen intocables, y marcaran el ritmo del encuentro ante una Hungría que cederá la iniciativa a los alemanes, mientras que en defensa, Kimmich, Rüdiger, Tah y Mittelstadt, con Neuer un portería, parecen intocables para Nagelsmann, por lo que todo apunta a que repetirán en el once. Por su parte, pese a la derrota de la primera jornada, se esperan pocos cambios en la alineación de los magiares, apostando de nuevo por la defensa de cinco para así tratar de maniatar la ofensiva alemana con un bloque bajo. Sin embargo, Rossi podría introducir al carrilero Bolla, que ya jugó 45 minutos ante Suiza, en lugar de Fiola, muy discreto en el debut y señalado por con su cambio al descanso. Por otro lado, el técnico italiano daría continuidad al tridente conformado por Sallai, Varga y Szoboszlai, que fue el mejor de su equipo en el primer encuentro. Además, el del Liverpool tendrá una motivación por jugar ante Alemania, país en el que estuvo jugando durante dos temporadas en las filas del RB Leipzig. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. ALEMANIA: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Wirtz, Gündogan, Musiala; Havertz. HUNGRÍA: Gulacsi; Bolla, Orban, Lang, Szalai, Kerkez; Nagy, Schafer; Sallai, Varga y Szoboszlai. --ÁRBITRO: Danny Makkelie (NED). --ESTADIO: MHP Arena (Sttutgart). --HORA: 18.00/La 1.

