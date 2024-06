Barcelona acoge este miércoles la exhibición de F1 entre cortes de tráfico y quejas vecinales

El paseo de Gràcia de Barcelona acogerá este miércoles a las 18 horas el 'Formula 1 Live Barcelona Road Show', ante las quejas de entidades vecinales, sociales y ecologistas de la ciudad, y con afectaciones a la movilidad con cortes de tráfico en las calles del centro. Se trata de una exhibición de monoplazas del Mundial de Fórmula 1, en el marco del Fan Festival celebrado en Barcelona durante la semana previa al Gran Premio de España 2024, que tendrá lugar del 21 al 23 de junio en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El 'road show' ha levantado polémica desde hace dos meses, cuando BComú pidió al gobierno de Jaume Collboni retirar el apoyo al evento porque creen que es "contradictorio con la lucha contra la emergencia climática y la pacificación del espacio público". Varias entidades de la ciudad (Catalunya Camina, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, Bicicleta Club de Catalunya y Eixample Repira, entre otras) presentaron una queja formalizada a la Sindicatura de Barcelona, que no vio "coherente" la celebración de la exhibición con las políticas locales de movilidad sostenible, el respeto a los derechos al espacio público, al medio ambiente y a la salud. PROTESTA DE 170 ENTIDADES Hasta este martes, 170 entidades se han agrupado en contra de la exhibición, que "prioriza un modelo de ciudad basado en grandes eventos y la cultura del motor por delante de la salud y el bienestar del vecindario", manifiestan. Han convocado una concentración a las 17.30 en la intersección de las calles Aragó y Balmes, bajo el lema 'Fora Fórmula Fum. Barcelona no està en venda', que prevé actividades, "parte de movilización" y la lectura de un manifiesto. CORTES DE TRÁFICO El 'road show' ha comportado afectaciones a la movilidad en el transporte público, el vehículo privado y a pie desde las 16 horas de este martes, con el corte de paseo de Gràcia, entre plaza Catalunya y Gran Via, y las vías transversales Ronda Sant Pere, Ronda Universitat y la calle Casp, para empezar con el montaje de seguridad. El Ayuntamiento de Barcelona ha aconsejado no circular en vehículo privado por el tramo del Eixample comprendido entre la calle Comte d'Urgell y el paseo de Sant Joan, y utilizar otras vías de "gran capacidad", como la ronda Litoral. A partir de las 22 horas de este martes hasta las 6 del jueves, también permanecerá cortado el tramo entre Gran Via y la calle Aragó. Y, este miércoles, de las 11 hasta las 23, la Gran Via, la calle Diputació y la calle Consell de Cent estarán cortadas entre Rambla Catalunya y Pau Claris, mientras que la calle Aragó no quedará afectada. El consistorio aconseja planificar las rutas en vehículo privado con antelación e informarse de cualquier incidencia suplementaria, y prevé que a lo largo de la noche del 19 de junio terminen todas las afectaciones y el 20 se pueda volver a la normalidad. AFECTACIONES A PEATONES, AUTOBUSES Y METRO Los peatones no podrán cruzar el paseo de Gràcia de 15 a 20 horas, y solo podrán hacerlo por el lado montaña de la calle Aragó o el lado mar de la ronda Sant Pere, mientras que el acceso a la zona de visualización del evento será libre y el paseo de Gràcia estará protegido por tres barreras de seguridad. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) modificará el recorrido de algunas líneas de autobús: desde este martes a las 16 están afectadas las líneas D50, H16, V15, 19, 22, 24, 52, 54, 55 y 67, y el 19 de junio a las 11, y también verán modificada su ruta las líneas H12, X1 y 7, y todas recuperarán su recorrido el 20 de junio a las 6 horas. Se prevé que este miércoles por la tarde haya hasta un 15% más de oferta de trenes en el Metro respecto del servicios habitual de día laborable. En las estaciones más cercanas al paseo de Gràcia --Passeig de Gràcia (L2, L3 i L4), Catalunya (L1 i L3), Universitat (L1 i L2) y Urquinaona (L1 i L4)--, se desplegará más personal de limpieza, así como de atención y seguridad para ayudar a evitar aglomeraciones, regular los flujos de pasaje y cerrar accesos, si es necesario.

