Logan Sampedro zanja las especulaciones sobre el resurgir de su amor con Sofía Suescun en el 'All Stars'

Sofía Suescun se convirtió en la gran protagonista de 'Supervivientes 2018' y no solo por su flamante victoria consagrándose como la reina de los realities de Mediaset, sino también por su idilio con Logan Sampedro. A pesar de que la hija de Maite Galdeano mantenía una relación con Alejandro Albalá, su química y complicidad con su compañero fueron más que evidentes y, aunque en un principio negó la mayor acabó confesando que entre ambos surgió algo muy especial y hubo besos y caricias en Honduras. Seis años después, las cosas son muy diferentes. Sofía mantiene un noviazgo más que consolidado con Kiko Jiménez desde hace 5 años y, que sepamos, no mantiene ningún contacto con Logan. Pero las cosas están a punto de cambiar, ya que ambos son dos de los concursantes de la primera edición del 'All Stars', que arranca este jueves 20 en Telecinco y cuenta con algunos de las celebrities más míticas de la historia de 'Supervivientes', como Adara Molinero, Abraham García, Jorge Pérez, Olga Moreno o Marta Peñate, además de la navarra y el asturiano. Un reencuentro que ambos afrontan con naturalidad, aunque a su partida a Honduras Sofía ha evitado hablar de Logan y revelar si Kiko está celoso porque vuelva a convivir con el surfero, éste no ha tenido problemas en zanjar cualquier especulación sobre un posible resurgir de su amor con la influencer. "Tengo muchas ganas, estoy preparado y la otra vez quedé segundo, a ver si esta vez tengo más suerte" ha comentado, dejando claro que en esta ocasión no tendrá nada con Sofía: "No, no, esta vez nada. Tengo el amor en casa" ha sentenciado, desvelando así que tiene pareja y que no se le ha pasado por la cabeza volver a sentir nada por su compañera, con la que ha asegurado rotundo que no tiene "ningún problema" en coincidir.

