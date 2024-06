La selección española quiere dar continuidad a su buen debut en la EURO

La selección española masculina de fútbol ya prepara su segundo duelo de este jueves en la Eurocopa de Alemania ante la actual campeona, Italia, un rival frente al que espera conseguir su segunda victoria tras la conseguida con autoridad y eficacia el pasado sábado ante Croacia (3-0), aunque no es algo que le haya pasado habitualmente en grandes torneos. De hecho, de las 26 fases finales en las que ha participado con inicio en un grupo, entre Campeonatos de Europa, once contando la actual, y Mundiales, 15 de sus 16 participaciones (Italia'34 ya arrancaba en cruces de octavos de final), España no ha tenido la buena costumbre de empezar con victoria y tampoco ha sido muy asidua en repetir. Así, de esas 26 apariciones, sólo en ocho ocasiones, sin contar la de Berlín, la 'Roja' debutó con triunfo, bien repartidas, cuatro en EURO y otras cuatro en la Copa del Mundo. Sólo en cinco, dos a nivel continental y tres a nivel mundial, fue capaz de repetir alegría en su segundo partido, y únicamente en cuatro ocasiones, tres en Mundiales, logró pleno de triunfos en su grupo de inicio y sólo uno le catapultó al título. Centrándonos en Campeonatos de Europa, España, además de en la actual, se estrenó con triunfo en las ediciones de 1988, 3-2 ante Dinamarca, en la de 2004, 1-0 ante Rusia, en la de 2008, 4-1 ante Rusia, y en la de 2016, 1-0 ante la República Checa. Y sólo en las de 2008 y en la de 2016 pudo ganar su segundo partido, a Suecia por 2-1 y a Turquía por 3-0, respectivamente, mientras que en el 88 perdió (1-0) precisamente contra Italia y en la de 2004 empató (1-1) ante Grecia, reveses ambos que le costaron su clasificación a los cruces porque cayó ante Alemania (2-0) y Portugal (1-0) en su tercer y decisivo choque. En Austria y Suiza, el combinado que entonces entrenaba Luis Aragonés cerró con victoria (2-1) ante Grecia una fase de un grupos que acabaría conquistando tras apear a Italia en cuartos, a Rusia en semifinales y a Alemania en la final. En Francia, en cambio, con Vicente del Bosque al mando, no hubo esa suerte, y la derrota en el último partido del grupo ante Croacia (2-1) le impidió el liderato y la 'Azzurra' le cerró el paso en octavos (2-0). En los referente a Mundiales, España sólo había debutado con triunfo en cuatro de sus participaciones en fase de grupos, entre ellas la última en Catar, cuando ilusionó con el 7-0 a Costa Rica, pero ya no ganó ningún partido más al empatar contra Alemania (1-1), perder contra Japón (2-1) y empatar con Marruecos (0-0), cayendo eliminada por penaltis. La 'Roja' logró pleno de victorias en las ediciones de Alemania en 2006 ante Ucrania (4-0), Túnez (3-1) y Arabia Saudí (1-0) y de Corea del Sur y Japón de 2002 ante Eslovenia (3-1), Paraguay (3-1) y Sudáfrica (3-2), pero no le valió de mucho. Francia la apeó en octavos en suelo alemán, y la coanfitriona surcoreana, en los penaltis, en cuartos de la cita asiática. En Brasil'50, el combinado nacional sorprendió con sus triunfos ante Estados Unidos (3-1), Chile (2-0) e Inglaterra (1-0), pero no pasó del segundo grupo tras empatar con Uruguay (2-2) y perder con la anfitriona (7-1) y Suecia (3-1).

