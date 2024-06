Gerard Piqué arropa a Clara Chía en su juicio contra Jordi Martín por acoso

Llegó el día. Clara Chía se ha visto las caras este lunes en el Juzgado de lo Penal número 14 de Barcelona con Jordi Martín tras la demanda por acoso que presentó contra el paparazzo en junio de 2023 por la que se enfrenta a una posible pena de cinco años de prisión. Como no podía ser de otro modo, la joven ha estado arropada en un día tan importante -que podría marcar un precedente en lo que a los límites de la libertad de información se refiere- por Gerard Piqué, que ha tranquilizado a su novia con sonrisas y miradas cómplices a su llegada a los juzgados seguidos por su abogado, David Velázquez. Recién llegado de Nueva York donde ha pasado unos días de vacaciones con sus hijos Milan y Sasha, el ex de Shakira se ha mostrado de lo más protector con Clara, situándose delante de ella para dificultar la labor de los reporteros, a cuyas preguntas han dando la callada por respuesta a todas las preguntas, incluida la imputación del exjugador por los presuntos cobros de comisiones irregulares por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. En calidad de testigos han acudido al juicio Ana Tormo y Albert Pedret, íntimos amigos y socios de Gerard, y en cuya boda se coló Jordi Martín en agosto de 2022 para obtener las primeras imágenes del exculé enamorado de nuevo tras su separación de Shakira, primer reportaje de Piqué y Clara Chía juntos que causó una gran revolución en nuestro país. En último lugar ha llegado a los Juzgados el paparazzi acompañado de su abogado y de su compañero de profesión Gustavo González, testigo de la defensa. Un juicio que se ha alargado durante dos horas, en el que han declarado ambas partes y del que Gerard y Clara salían satisfechos y con la misma actitud esquiva ante las cámaras que a su llegada, guardando absoluto silencio y dejando en el aire cómo ha salido todo. Una reaparición de la pareja en la que nos ha encantado el look escogido por Clara para su cita en los juzgados. Bermudas largas en color cámel, camisa blanca y complementos en negro: gafas de sol, bolso de asa corta y bailarinas estilo Mary Jane. Un estilismo de máxima tendencia que, teniendo en cuenta lo herméticos que se muestran siempre, ha sido de lo más destacado de la jornada.

