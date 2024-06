(AMP.) El PSOE rechaza un concierto para Cataluña pero aboga por darle más financiación al asumir más competencias

El PSOE rechaza un modelo de financiación para Cataluña similar al concierto con el que cuentan Euskadi y Navarra y que les permite recaudar y gestionar la totalidad de sus impuestos, pero apuesta por incrementar los fondos destinados a la Generalitat dado que asumen más competencias que otras autonomías. Después de que este fin de semana el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afirmase que ve "factible" una financiación singular para Cataluña, la portavoz del partido, Esther Peña, ha rechazado que eso se vaya a traducir en un sistema de concierto, aunque se ha mostrado dispuesta a incrementar la financiación para esta comunidad. "El Partido Socialista no está en el concierto que propone el señor Feijóo", ha señalado Peña, que ha echado en cara al líder del PP unas declaraciones de 2016 en las que a juicio del PSOE se mostraba partidario de este modelo para Cataluña. "El Partido Socialista está al desarrollo y cumplimiento de los acuerdos a los que llega y a la reforma de la financiación autonómica más justa y más solidaria para los territorios", ha señalado en una rueda de prensa desde la sede nacional del partido en la calle Ferraz de Madrid. "Es innegable que quien tiene más transferencias ha de tener más medios. Por tanto, de eso es lo que nosotros queremos hablar, no solamente en el caso de Cataluña, sino en los casos del resto de comunidades autónomas", sostiene y además pide al PP que ponga propuestas encima de la mesa "más allá de criticar" y de que todo le parezca mal, según reprocha. NO HAY NOVEDAD Peña sostiene que en el programa electoral de las elecciones generales del 23J ya se hablaba de una reforma de la financiación autonómica que ha de ser suficiente para todas las comunidades, justa y solidaria y que en el acuerdo de investidura firmado con ERC ya mencionaban las citadas "singularidades" y por tanto consideran que ahora no hay "ninguna novedad que haya saltado a la palestra". En ese documento se mencionaban la gestión de los Mossos d'Esquadra, de Instituciones Penitenciarias como las principales competencias con las que cuenta Cataluña y que requieren una financiación singular, así como las becas a estudiantes y las competencias sobre Ciencia e Innovación. ACUSA A MADRID DE 'DUMPING FISCAL' Además, ha acusado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP y en concreto a la Comunidad de Madrid de hacer "dumping fiscal" que va en contra de la igualdad de los ciudadanos, según ha recriminado. También ha señalado que hay presidentes del PP que bajan los impuestos "a los poderosos" en sus territorios y "con la otra mano" se ponen "pedigüeños" con el Gobierno de España. Finalmente, ha defendido que desde que Pedro Sánchez es presidente, ha incrementado la financiación de las comunidades en 250.000 millones de euros en total, respecto a la administración de su antecesor en La Moncloa, Mariano Rajoy (PP).

