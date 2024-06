Javier García Obregón desvela el motivo por el que su hijo no fue a la boda de Juan Antonio García Obregón

El pasado 1 de mayo la iglesia de San Fermín de los Navarros, en Madrid, reunía a toda la familia Obregón para celebrar el enlace matrimonial entre Javier García-Obregón y Eugenia Gil. Allí pudimos ver a Ana Obregón y a todos sus hermanos, tal y como ha sucedido este fin de semana en Asturias. "Es muy emocionante que por fin podamos celebrar en esta familia cosas bonitas" confesaba la presentadora de televisión al llegar a la iglesia donde se daban el 'Sí, quiero' Juan Antonio García Obregón y Cristina Gutiérrez. El sobrino de Ana volvía a reunir a toda la familia, pero sin embargo hubo alguna ausencia que llamó la atención. El hijo de Javier García Obregón y Paloma Lago no asistía a la boda de su primo y, por consiguiente, tampoco su ya mujer Eugenia... una ausencia que llamó la atención, pero que su padre nos explicó los motivos. Tras la ceremonia matrimonial, Javier se dejaba ver acompañado por su mujer, María Tevenet, y ambos nos desvelaban que la misa había sido "maravillosa, preciosa boda, sitio y todo, muy emocionante". Cuando le preguntábamos por la ausencia de la pequeña Ana Sandra, Javier aprovechaba el momento para explicarnos que también faltaba su hijo, pero por un motivo de peso: "Javi también, que por trabajo no ha podido venir y Eugenia, su mujer". De esta manera, el primo del novio no pudo viajar hasta Asturias para celebrar el amor con toda la familia... será en otra ocasión cuando les podamos ver juntos.

