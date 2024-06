La Reina Letizia sorprende con un look invernal en junio tras el desmentido de Casa Real a Belén Esteban

Tercer compromiso de la semana para la Reina Letizia, que este jueves ha presidido junto al Rey Felipe la reunión anual con los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias en el Palacio Real, sustituyendo en este acto a la Princesa Leonor, que a pesar de ostentar el cargo de presidenta de honor de dicha institución está centrada en su formación militar. Se trata de la primera vez que vemos a su Majestad después de que Casa Real haya desmentido a Belén Esteban, que tras coincidir con ella este martes en un acto solidario de Banco Santander reveló que Doña Letizia le había contado que tenía que operarse de la fractura en el dedo central del pie derecho que sufrió a principios de mayo. Algo que el Palacio de La Zarzuela ha negado rotundamente a la revista '¡Hola!', dejando en evidencia a la ex de Jesulín de Ubrique: "No es cierto que Su Majestad la Reina vaya a ser operada de la fractura que sufre en un pie" han asegurado. Al margen de esta polémica en la que se ha visto envuelta por Belén Esteban, la Reina Letizia ha sorprendido una vez más por el look escogido para su último acto de la semana. Y es que pesar de encontrarnos a 13 de junio y de que el termómetro no deja de subir y las temperaturas son casi veraniegas en la capital, la monarca ha escogido un atuendo invernal que llama especialmente la atención teniendo en cuenta detalles como que prescinde de las medias incluso en pleno invierno. Sin embargo, este jueves ha decidido rescatar una abrigosa chaqueta solidaria de tweed rojo y bajo desflecado, confeccionada por mujeres de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP), una organización a la que apoya desde hace años. Una prenda más propia de entretiempo o del invierno que ha combinado con unos pantalones pitillo de color negros y unas bailarinas de punta redonda y pulsera al tobillo, apostando por la comodidad en plena recuperación de su lesión en el pie. Un diseño respetuoso de la firma española Cacles con las que la monarca se ha vuelto a rendir al movimiento 'barefoot' que permite que el pie se mueva como si estuviera descalzo. Como complementos, Doña Letizia ha escogido unos pendientes de perlas con arito y su inseparable anillo de Coreterno, poniendo el broche de oro a un look sobrio y versátil en clave 'work' tras enamorar en su última aparición recuperando su romántica blusa con bordados y volantes de la firma Uterqüe que aporta un plus de estilo a cualquier outfit.

