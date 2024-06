Eva González, cerrada al amor: "No lo echo de menos, estoy bien así. Con la edad nos volvemos más exigentes"

Espectacular. Así ha reaparecido Eva González como embajadora de la nueva colección de la marca de gafas de sol 'Sunglass Hut', presumiendo de cuerpo de infarto con un arriesgado y original conjunto de minifalda y chaqueta cropped en color verde botella con detalles de tiras y hebillas en abdomen y piernas. En uno de los momentos más tranquilos de su vida a todos los niveles, y a punto de comenzar la grabación de la nueva temporada de 'La Voz', la presentadora nos ha contado sus planes para la temporada estival y cómo se organizará con Cayetano Rivera -del que se separó en octubre de 2022- para que su hijo Cayetano (6) pueda pasar parte de las vacaciones con cada uno teniendo en cuenta sus apretadas agendas profesionales. Como adelanta, este verano habrá pocas escapadas porque viene repleto de trabajo. La primera, hace pocas semanas, cuando inauguró la temporada de playa pasando un fin de semana en la costa gaditana junto a su pequeño y su familia. Y a pesar de que siempre intenta ir a sitios donde no suele haber paparazzi, la han pillado en bikini y ha sido portada de 'Diez minutos'. Algo que se toma con resignación y buen humor, aunque no ha dudado en hacer "un llamamiento a todos los fotógrafos: ¿Podéis no sacar a la gente el primer día de playa por favor? Ya el tercero o cuarto, cuando ya esa piel coge color, esa vista se acostumbre a verte en bikini... pero el primer día de playa... eso tiene que tener condena de cárcel" ha bromeado. Unos días de relax que no sabe si se repetirán porque, como desvela, "la semana que viene empezamos ya con las grabaciones de La Voz y gran parte del verano me toca estar en Madrid trabajando". Así que sus planes con su hijo pasan porque Cayetano "se vendrá conmigo a Madrid a trabajar". "Además le encanta, me dice' mami cuando me dan las vacaciones para irme contigo a Madrid, yo quiero ir al programa de las sillas'" nos cuenta divertida. No solo estará con ella, ya que como es lógico el pequeño también disfrutará de sus vacaciones con Cayetano: "Claro, por supuesto, disfrutará también él con su agenda de toros, nos vamos cuadrando como podemos, luego está el apoyo de mi familia que siempre está ahí, mi madre, mi hermana que nos ayudan y todo bien" afirma. "Él disfruta de nuestra profesión, no es muy consciente, tiene 6 añitos y no es muy consciente de lo que significa, sabe que mamá sale en la tele y ya está. Me dice 'por eso te hacen fotos por la calle', le digo 'sí'. Él lo lleva con naturalidad, es con lo que ha nacido, se ha criado así, independientemente de que intentamos protegerlo todo lo que podemos" confiesa, reconciendo que eso es algo en lo que coincide totalmente con Cayetano. Mientras el torero mantiene una sólida relación con la presentadora portuguesa María Cerqueira desde más de un año, Eva no ha encontrado por el momento el amor tras su separación; pero como asegura, tampoco es algo que tenga en mente: "Tengo el corazón súper contentísimo. Qué más le puedo pedir a la vida; tengo salud, trabajo, a mi familia a mi lado, a mis amigos... mi niño que es lo más importante en la vida, tiene salud y es un niño feliz, yo ya… de verdad… no le pido más" confiesa. "Yo comparto tanto con mi niño que no echo mucho de menos tener una pareja, estoy muy bien así. Estoy bien, estoy tranquila, si llega algo que convenga bien. Pero muy bueno tiene que ser para que convenga. Estoy tan bien y tan tranquila así…" desvela, admitiendo que "con la edad nos volvemos más exigentes". "Te acostumbras a tener tu vida, a tener tu tranquilidad, tu paz, tu trabajo… al final…" apunta, dejando entrever que no tiene ganas de enamorarse de nuevo. Cambiando de tema, Eva también se ha pronunciado sobre la suspensión de la Goyesca de Ronda, cuya plaza está gestionada por su excuñado Francisco Rivera. "Es una pena porque para la ciudad es una inyección económica y social y cultural. Es una ciudad a la que adoro, es una inyección maravillosa en todos los aspectos, que no se dé es una pena, pero seguro que Francisco encuentra otra fecha. La Maestranza es viejita ya, pobrecita. Hay que arreglarla, seguro que los maestrantes lo hacen y tendremos una corrida de toros muy pronto".

Compartir nota: Guardar Nuevo