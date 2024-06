El Maestro Joao nos habla de su transición a Benita y desvela cuáles son los siguientes pasos a dar

El pasado 16 de mayo el Maestro Joao sorprendía a propios y a extraños al anunciar en 'Baila como puedas' la decisión más importante de su vida, la de iniciar la transición a sus 61 años para "ser verdaderamente quien soy porque dentro de mí en mi alma llevo una mujer". "Es como yo me siento y lo que yo soy" reconocía, revelando que su nuevo nombre sería Benita, como su madre. Un mes después, y todavía abrumado por la cantidad de muestras de cariño que ha recibido tras hacer pública su intención de ser una mujer, el vidente ha reaparecido este miércoles en el concierto de Camilo en el madrileño Teatro Eslava y, con la sinceridad que le caracteriza, nos ha contado en qué punto está su transición y cuáles serán los pasos que dará en este proceso tan importante para él. En primer lugar, ha aclarado que no le importa que le sigamos llamando Maestro Joao: "No me voy a deshacer de nada. Yo ya... Yo que me siento como indigente emocional, que yo ya conservo todo. Todo lo que quiero, todo lo que me gusta, todo lo conservo. Entonces no me voy a deshacer de ello porque no me disgusta, porque me siento bien. Otra cosa es que vaya a incluir Benita, que lo haré". "Y más cosas que todavía no puedo decir porque no quiero avanzar. Ni me incomoda que me digan en femenino, en masculino, en lo que sea, no me incomoda. Lo que surja" añade, afirmando que lo único que hace falta es "respeto". Por suerte, él lo está teniendo y como desvela "he recibido todo el apoyo del mundo. Todo el apoyo, si me ha seguido hasta Echenique. Toda la gente. Sí, en serio. Yo creo que el mundo político me ha seguido un montón. Bueno, ya me seguía Pedro Sánchez, pero a partir de ahí todo el mundo. Toda la gente, pero sobre todo la gente de la calle, que es una maravilla, la gente mayor es maravillosa". "Bueno, yo estoy súper feliz, súper feliz" reconoce emocionado. Respecto a cuándo iniciará la transición o si ya ha dado los primeros pasos para ser mujer, Joao explica que prefiere no adelantar nada por un tema de responsabilidad personal. "Me he dado cuenta que le afecta y le interesa a tanta gente, y hay tanta gente que podría salir perjudicada por un gesto mío, una palabra mía... que hay que entenderlo bien. Y yo, aunque no quiero representar a nadie, resulta que represento a un colectivo de una manera fuerte porque además no hay tantos referentes de mi edad y demás, entonces no quiero hacer nada que pueda fallar a nadie ni que pueda molestar por aquello de ¡ay, qué deprisa! ¡ay, qué despacio! ¡Ese no es el paso! No, lo voy a hacer bien y lo explicaré tranquilamente" desvela. No oculta que es un paso que "se ha planteado y dejado de plantear" en varias ocasiones a lo largo de su vida porque siempre supo que en su interior se sentía mujer: "Date cuenta que estamos en el 2024 y que mi infancia empieza en el 63. Quiero decir, no son igual las cosas, no es igual la vida. Eso no quiere decir que cada cual no sepa quién es, que lo sabía, pero de todas las formas ya explicaré cosas, es que no puedo ahora mismo explicar muchas" ha añadido sin entrar en detalles y dejando en el aire en qué punto está su transición. La reacción de su pareja, 'su rubio' Santi, y sus amigos ha sido, como desvela con una sonrisa, "muy maravillosamente. No ha habido ninguna alteración. Pero nada, nada, nada, nada, yo quiero llegar un día que mi madre se sorprenda y que diga ¿cómo has dicho esto? Pues no, llego a casa y todo le parece normal". Su madre es su gran pilar, y por eso ha decidido integrar a su nombre el de Benita, como ella: "Primero frivolidad, aquello que me guste, que quede bien, que es como muy así, muy rimbombante y demás, y luego al final pensé y digo, pues no, tiene que ser lo que yo más lleve en mis raíces, en mi sangre, la persona que más maravillosa era, que yo pensaba que era la Jurado y Marilyn Monroe. Lo son, pero para mí...Mi madre, y por eso digo, pues a lo mejor mi madre, de eso no me voy a arrepentir nunca" confiesa. Un gran paso en el que Joao afirma que va a asesorarse, aunque no es algo que le pille de nuevas porque, como explica, "entré en el transformismo a los 13 años, he estado rodeado de personas que han hecho la transición y yo ya vengo conociendo esto. Tengo muchas amigas trans, mujeres trans, y ya hablas de ello, conozco mucho". "No me da miedo, lo único que me da miedo ya es Hacienda, lo demás nada, nada, nada, nada, te lo digo de verdad. Bueno, tampoco me da mucho miedo Hacienda porque la pago siempre. Fíjate, no me da miedo ni la muerte" asegura, dejando entrever que pronto irá compartiendo paso a paso cómo es su transición. JOAO SE PRONUNCIA SOBRE LOS CONFLICTOS QUE CARMEN BORREGO Y BÁRBARA REY TIENEN CON SUS HIJOS, JOSÉ MARÍA ALMOGUERA Y ÁNGEL CRISTO JR. Cambiando de tema, el vidente se ha pronunciado sobre uno de los temas más candentes del momento, la ruptura de Carmen Borrego y José María Almoguera, y no ha dudado en defender a la tertuliana y sentenciar a su hijo: "A Carmen la tengo muchísimo cariño, es muy buena mujer y creo que él se ha portado fatal con ella, fatal". "No hay que cargar contra la nuera, hay que cargar contra el hijo porque me parece de muy poca vergüenza. Eso no se hace, me da mucha pena de ella y espero que se reponga y esté bien y ya está, al fin y al cabo, gracias a Dios, al hijo no le ha pasado nada, está vivo solamente que está apartado pues ya está, se acabó. Otras madres tienen otras desgracias que si esas sí que son malas, pues ella que se olvide que algún día ya volverá" sentencia. Una opinión similar a la que tiene de Ángel Cristo Jr., contra el que ha arremetido duramente. "Me parece un mentiroso, me parece un maleducado, me parece un machista porque ha dado muestras de ello y me parece un sinvergüenza. Es la verdad. Gracias a que Bárbara y Sofía no hablan porque quedaría muy mal él. Muy mal, muy mal, muy mal. Y te repito que lo digo con conocimiento de causa" asegura, defendiendo que la vedette ya es una mujer maltratada y no se le tiene que volver a maltratar.

Compartir nota: Guardar Nuevo