Jenny Llada comenta la guerra entre Ángel Cristo Jr. y su familia

En plena guerra mediática entre Ángel Cristo Jr. y su familia, Jenny Llada ha vuelto a la esfera pública para hablar sobre este enfrentamiento que lleva siendo noticia desde hace meses. Ahora que el hijo del domador de elefantes ha regresado de Honduras, parece que va a retomar su testimonio por los platós de televisión. Europa Press ha hablado en exclusiva con Jenny Llada y le hemos preguntado por las duras declaraciones que está haciendo en televisión. Lo tiene claro porque cree que "está hablando una realidad, pero desde el dolor y cuando las cosas las tienes con dolor parece que el tono es peor". En cuanto a la versión que está dando de su infancia y de los conflictos que ha tenido a lo largo de su vida con su madre, Jenny confiesa que "a lo mejor, en su interior, él puede haber magnificado cosas, ¿no? Cada persona, vivimos las cosas de diferente manera". Aunque está convencida de que "él sí dice su verdad, que a lo mejor no está pura realidad" y recalca que "ha tenido muchos años de dolor, de algo interno muy fuerte y que lo ha sacado ahora a borbotones. A veces, el sacar todo a borbotones no es bueno". Además, ha reflexionado sobre la infancia de Ángel: "Hay niños que por sensibilidad o por lo que sea, los hijos necesitan más de ti y hay otros que ellos son autosuficientes y a lo mejor Ángel sí necesitaba más" y dejaba claro que Bárbara ha sido "buena madre", pero "a veces no solamente el colegio, necesitan algo más. Cada persona es un mundo y cada niño es un mundo". Por último, Jenny les lanzaba un mensaje a ambos: "Que la justicia diga, pero que salgan todos ya bien parados, lo mejor bien parados y que paren, que paren se hablen, no se hablen, pero que paren, porque ella debe estar sufriendo y él también".

